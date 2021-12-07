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4 новинки для Game Pass анонсируют на The Game Awards

4 новинки для Game Pass анонсируют на The Game Awards


Чем ближе мероприятие The Game Awards 2021, тем больше студии и игровые компании намекают на то, что стоит ожидать в рамках этого события. Естественно, The Game Awards не обойдется без новинок для Game Pass, что компания Microsoft сегодня подтвердила.

Официальный Twitter-аккаунт Game Pass разместил сообщение-намек, в котором явно указывает, что на The Game Awards будет анонсировано 4 новинки для Game Pass на PC (с большой долей вероятностью, некоторые из этих проектов выйдут и на Xbox в подписке). Ниже можно видеть этот тизер предстоящих анонсов. Названия игр, которые представят, скрыты.


Напомним, что Microsoft в рамках The Game Awards иногда анонсирует и собственные новинки (например, Perfect Dark в прошлом году). Не исключено, что один (или несколько) из этих проектов — игры от Xbox Game Studios или Bethesda.

Начало трансляции The Game Awards запланировано на 10 декабря в 04:00 по московскому времени.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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