6 нелепостей, которых мы боялись из-за фильмов

1. Зыбучие пески.Угроза зыбучих песков, которые медленно погружаются в песчаный осадок, наполняя ваши легкие, неразрывно связана с нашей ДНК. По крайней мере, так кажется. Зыбучие пески существуют по крайней мере с 1950-х годов, когда приключенческие истории происходили в таинственных джунглях и пустынях. Когда эти истории вышли из моды, рассказы о зыбучих песках продолжали развиваться благодаря Диснею. В таких мультфильмах, как «Аладдин» и «Утиные истории» (и это лишь некоторые из них) есть сюжеты, в которых кто-то погружается в зыбучие пески. Это похоже на то, как аниматоры предупреждали детей, что эти опасные воронки могут быть за каждым углом. «Принцесса-невеста» представила зрителям вариацию зыбучих песков с «молниеносным песком», который с поразительной скоростью поглощает любого, кто входит в его радиус действия. Подумайте об этом: как вообще работают зыбучие пески? Влажный песок не обладает всасывающим эффектом, поэтому под песком должна быть что-то вроде бездонной ямы, куда вы, вероятно, можете упасть. Может ли существовать одна яма с зыбучими песками? Конечно. Но нелепо думать, что планета кишит зыбучими песками, которые ждут, чтобы всех поглотить.2. Лифты, которые внезапно падают.Что идет вверх, должно прийти вниз. В случае с лифтом это часто происходит, когда тросы рвутся и кого-то обрекают на мучительную гибель. Или, по крайней мере, это то, что происходит в таких фильмах, как «Гремлины 2» и, что более важно, «Скорость», где террорист настраивает тросы, чтобы они оборвались, опрокидывая лифт и его пассажиров на несколько этажей, прежде чем его поймают аварийные тормоза. Через несколько мгновений после эвакуации заложников лифт падает на землю. Лифтовые кабели рвались в прошлом, но не с той регулярностью, в которую верили бы зрители. Даже если лифт откажет, существует ряд резервных процедур безопасности, чтобы люди в лифте не пострадали.3. Бермудский треугольник.Вы не одиноки, если в юности испытывали неподдельный стресс из-за Бермудского треугольника. Истории об исчезнувших лодках, потерянном времени и жутких существах были основным продуктом этой части Северной Атлантики на протяжении десятилетий. Все это странно, но важно помнить, что Бермудский треугольник находится у побережья Флориды и простирается до Пуэрто-Рико. Люди буквально живут в Бермудском треугольнике, и они не попадают в водовороты.4. Мгновенная смерть от укуса черной вдовы.Пауки причудливые — иначе никто не спорит. Такие фильмы, как «Арахнофобия» — и бесчисленные фильмы, в которых пауки используются в качестве тактики запугивания — учат нас, что пауки не только убьют вашу жизнь, но и один укус может превратить вас в ходячий труп. На самом деле поцелуй черной вдовы не прикончит вас сразу, но будет больно. После этого сходите к врачу, и у вас будет отличная история на всю оставшуюся жизнь.5. Пчелы-убийцы.Пчелы настоящие? Конечно. Они гудят вокруг цветов и деревьев и, конечно же, иногда кого-то жалят, но вряд ли они являются бичом. Если вы выросли на или фильмах-катастрофах 1970-х годов, таких как «Рой», то вы, вероятно, считаете, что пчелы-убийцы — гораздо большая проблема, чем они есть на самом деле. Страх смерти от пчел не является полностью необоснованным, но нелепо думать, что за деревьями и за углами улиц прячутся стаи пчел, которые ждут, чтобы преследовать любого, кто приблизится к их драгоценному меду.6. Лава.Лава. Пол сделан из нее, и вулканы полны ею — раскаленным веществом, способным свести к минимуму все на своем пути. Зрители видели разрушительный образ лавы в таких фильмах, как «Земля до начала времен», «Дети шпионов 3-D» и «Пик Данте», где внутренности вулкана переполняются смертоносным жаром. В каждом из этих фильмов показан другой кошмарный сценарий, в котором лава уничтожает все, что соприкасается с ней, но «Пик Данте» действительно идет на это, разрушая целый город. Определенно неприятно думать о лаве, разрушающей ваш дом и близких, но это не то, о чем нужно беспокоиться большинству населения мира.