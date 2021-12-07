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601 житель Иркутской области заболел коронавирусом за сутки

601 житель Иркутской области заболел коронавирусом за сутки

За сутки в Иркутской области заразился коронавирусом 601 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 143 534 случаев заболевания, сообщает оперштаб 7 декабря.

На лечении в больницах остаются 4 603 жителя региона, за сутки из стационаров выписали 233 человека. Выздоровели 354 пациента, всего 115 511. От коронавируса умерли 27 человек (всего 6 545), от иных заболеваний — 1 (553).

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По материалам: irk

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