8 ужасающих методов похудения, которые люди на самом деле испробовали

1. Викторианцы ели живых солитеров.Когда ленточный червь попадает в ваш организм, вам может быть очень трудно набрать вес или получить необходимые питательные вещества. В викторианскую эпоху люди думали, что этот паразит — идеальный способ сбросить лишние килограммы. Эта процедура была не только опасной, но и неудобной. Вы могли получить проблемы с прямой кишкой из-за передачи глистов, у вас могли развиться эпилепсия и слабоумие, и вы могли чувствовать боли в животе все время, пока червь находился внутри вас. Кроме того, ленточные черви могут вырасти до 9 метров в длину, а это не то, что вы хотели бы в своем теле.2. Эдвардианцы получали клизмы ежедневно.Джон Харви Келлог, возможно, наиболее известен изобретением кукурузных хлопьев, но у него также было немало идей о здоровье и похудании. Примерно в 1900 году вы могли посещать его санаторий, чтобы соблюдать строгий режим дня, ориентированный на личное благополучие. Лечение включало гидротерапию, удары током и тщательно контролируемую диету. Однако его самым удивительным лечением было то, что он поддерживал ежедневные клизмы с йогуртом, чтобы стимулировать развитие микрофлоры в кишечнике.3. Древние индусы жили только солнечным светом и воздухом.Бретарианство — это вера в то, что можно жить без еды. Это происходит из некоторых буддийских и индуистских верований, но в последние века его использовали как средство похудения. Вместо еды этот способ похудения говорит о том, что вы можете жить только на солнечном свете и воздухе.4. Викторианцы отравились мышьяком.Мышьяк — очень смертоносное вещество, но в 19 ​​веке он использовался как средство для похудания. Таблетки и другие «лекарства», в состав которых входил мышьяк, рекламировались как средства для повышения вашего метаболизма, чтобы вы сжигали калории даже быстрее, чем обычно. Вместо этого вы можете получить довольно серьезное отравление мышьяком.5. Женщины эпохи джаза пытались смыть жир с помощью мыла.В 1920-х годах женщины начали верить, что смыть лишние килограммы можно простой ванной. Уменьшающее мыло La-Mar предлагает избавиться от жира вокруг щиколоток, избавиться от двойного подбородка и даже уменьшить бюст, если он окажется слишком большим. Все эти утверждения были подтверждены химиком, который действительно не имел никакого опыта похудания. Вскоре появились и другие марки мыла для похудения. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это потому, что это так. Ни одно из этих мыл на самом деле не помогло, и, хотя клиенты чувствовали себя безупречно чистыми, они не стали стройнее.6. Мужчины и женщины 1920-х годов в резиновых корсетах.Корсеты имеют долгую историю в связи с похуданием. Старое нижнее белье сдавило ваши ребра и легкие китовыми усами или стальными прутьями. Позднее эта тенденция продолжилась и с корсетами 1920-х годов, в которые входили модели из резины. Эти пояса и корсеты были созданы как для мужчин, так и для женщин, и они предлагали уменьшить ваш жир и создать стройную фигуру, при этом удерживая все в себе. К сожалению, резина натирала вашу кожу и заставляла вас потеть, а на самом деле не способствовала бы потере веса.7. Женщины середины века, пристегнутые к вибрационным ремням для похудения.Если вы когда-либо раньше смотрели фотографии старомодных устройств для похудения, вы, вероятно, видели эту машину в действии. Она была изобретена в конце 1800-х годов, но стала популярной в 1930-х годах. Устройство было простым: приложите ремень к той части, которую вы хотите уменьшить. Затем вы включаете ее, и ее колеблющиеся колебания якобы растапливают жир. И женщины, и мужчины использовали эти машины, и результаты были в лучшем случае минимальными. Люди не заметили значительной потери веса или уменьшения жира. Однако более поздние исследования показали, что тренажеры и их вибрация могут быть полезны для вашей иммунной системы, даже если они не помогут вам похудеть.8. Фанатики похудания 1920-х слушали особую музыку.Уоллес М. Роджерсон был экспертом по физическим упражнениям в 1920-х годах, и у него были довольно уникальные идеи о том, как похудеть. Одной из таких идей была запись Wallace Reducing Records, набор рекордов, которые якобы помогут вам похудеть. Точное использование этих записей неясно, но, видимо, вы должны были просто слушать музыку, чтобы похудеть.