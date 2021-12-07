Акция для школьников «Культурный марафон» продлится до 24 декабря

Акция для школьников «Культурный марафон» продлится до 24 декабря, сообщает Министерство культуры Российской Федерации.

Организаторы «Культурного марафона» – «Яндекс», Минкультуры России и Министерство просвещения Российской Федерации – продлили акцию по многочисленным просьбам учителей.

В этом году в проекте уже приняли участие более 600 тысяч школьников.

В рамках акции школьники узнают об истории кинематографа. Школьники могут пройти онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями и какие приемы используют, отмечают организаторы.

Акция призвана познакомить школьников с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски.