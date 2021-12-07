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Акция для школьников «Культурный марафон» продлится до 24 декабря

Акция для школьников «Культурный марафон» продлится до 24 декабря

Акция для школьников «Культурный марафон» продлится до 24 декабря, сообщает Министерство культуры Российской Федерации. 

Организаторы «Культурного марафона» – «Яндекс», Минкультуры России и Министерство просвещения Российской Федерации – продлили акцию по многочисленным просьбам учителей.

В этом году в проекте уже приняли участие более 600 тысяч школьников.

В рамках акции школьники узнают об истории кинематографа. Школьники могут пройти онлайн-тест и ближе познакомиться с искусством, которое обычно не изучают в школе. Интерактивные задания помогут понять, как устроено кино, как режиссеры управляют эмоциями и какие приемы используют, отмечают организаторы. 

Акция призвана познакомить школьников с важными кинолентами и вдохновить на размышления и творческие поиски.

# Общество
По материалам: edu.ru

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