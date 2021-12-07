Александр Панайотов признался, что его не хотят брать на «Евровидение»

Певец Александр Панайотов рассказал, что мечтает попасть на музыкальный конкурс. Артист в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался о своем ежегодном непопадании на «Евровидение». «Это больная мозоль. Я не знаю, будет или нет отбор в следующем году. Никто до сих пор ничего не сообщал. Уже всегда знают, что я готов. Как говорится: только свистни — и он появится. Моя фамилия уже притча во языцех. Но я ни к кому пока не подошел», сказал Александр Панайотов.Александр Панайотов Как отметил Панайотов, в этом году канал «Россия» будет делать отбор на «Евровидение». «Главный продюсер Геннадий Борисович Гохштейн встретился мне в коридоре на одном из мероприятий. Мы поздоровались и все. Передаю ему пламенный примет. Вспомните обо мне», — сказал Александр Панайотов. Напомним, что Александр Панайотов мечтает поехать на «Евровидение». Однако каждый год на конкурс отправляется кто-то другой.