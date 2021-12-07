Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Александр Панайотов признался, что его не хотят брать на «Евровидение»

Александр Панайотов признался, что его не хотят брать на «Евровидение»

Александр Панайотов признался, что его не хотят брать на «Евровидение»
Певец Александр Панайотов рассказал, что мечтает попасть на музыкальный конкурс. Артист в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался о своем ежегодном непопадании на «Евровидение». «Это больная мозоль. Я не знаю, будет или нет отбор в следующем году. Никто до сих пор ничего не сообщал. Уже всегда знают, что я готов. Как говорится: только свистни — и он появится. Моя фамилия уже притча во языцех. Но я ни к кому пока не подошел», сказал Александр Панайотов.
Александр Панайотов Как отметил Панайотов, в этом году канал «Россия» будет делать отбор на «Евровидение». «Главный продюсер Геннадий Борисович Гохштейн встретился мне в коридоре на одном из мероприятий. Мы поздоровались и все. Передаю ему пламенный примет. Вспомните обо мне», — сказал Александр Панайотов. Напомним, что Александр Панайотов мечтает поехать на «Евровидение». Однако каждый год на конкурс отправляется кто-то другой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

WOO Network выделит более $200 млн для казначейства ДАО
WOO Network выделит более $200 млн для казначейства ДАО
Bloomberg раскрыл детали регулирования криптовалют в Индии
Bloomberg раскрыл детали регулирования криптовалют в Индии
Банковский регулятор США напомнил о рисках внедрения криптовалют
Банковский регулятор США напомнил о рисках внедрения криптовалют
В Nvidia исключили полную разблокировку LHR-видеокарт для майнинга Ethereum
В Nvidia исключили полную разблокировку LHR-видеокарт для майнинга
Трейдер рассказал о вероятности роста биткоина до новых ценовых максимумов
Трейдер рассказал о вероятности роста биткоина до новых ценовых
Эксперт усомнился в эффективности добычи биткоина на геотермальной энергии в Сальвадоре
Эксперт усомнился в эффективности добычи биткоина на геотермальной
Дизайн интерьеров: модные тренды и тенденции 2022 года
Дизайн интерьеров: модные тренды и тенденции 2022 года
Великобритания может исключить криптоинвесторов из программы компенсации вкладов
Великобритания может исключить криптоинвесторов из программы
Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в тюрьме
Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в
Греф: Сбербанк ожидает получить регистрацию платформы для выпуска цифровых активов к концу года
Греф: Сбербанк ожидает получить регистрацию платформы для выпуска
В Федеральной палате адвокатов РФ дали рекомендации майнерам биткоина
В Федеральной палате адвокатов РФ дали рекомендации майнерам биткоина
Argo Blockchain в ноябре увеличила доход на 15%
Argo Blockchain в ноябре увеличила доход на 15%

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях

Еще по теме

Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Солистка "Фабрики" оценила возможное участие Панайотова на Евровидении
Назван представитель России на «Евровидении-2020»
Украинец хочет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2017»