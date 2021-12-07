Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в тюрьме

Россиянин Александр Винник, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, рассказал об условиях заключения в интервью RT.

По словам Винника, его "морально уничтожили" и в тюрьме с ним обращаются как с террористом:

"Я сижу в одиночной камере, в полной изоляции. Я лишен социальных контактов и не могу ни с кем разговаривать. Меня постоянно обыскивают, когда я выхожу или захожу в камеру, — это очень унизительно".

Сам Винник чувствует себя жертвой политических отношений США и России.

"Я не виновен и до сих пор не понимаю, почему меня не оправдали при отсутствии доказательств в суде", - сказал он.

Напомним, в 2017 году Винника задержали в Греции по требованию американских властей.

В 2019 году греческие власти приняли решение об экстрадиции Александра Винника во Францию. Его экстрадировали во Францию в январе 2020 года. В декабре его признали виновным в отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-e, приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000.

В конце июня 2021 года Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции.