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Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в тюрьме

Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в тюрьме


Россиянин Александр Винник, которого французский суд признал виновным в отмывании средств, рассказал об условиях заключения в интервью RT.


По словам Винника, его "морально уничтожили" и в тюрьме с ним обращаются как с террористом:


"Я сижу в одиночной камере, в полной изоляции. Я лишен социальных контактов и не могу ни с кем разговаривать. Меня постоянно обыскивают, когда я выхожу или захожу в камеру, — это очень унизительно".


Сам Винник чувствует себя жертвой политических отношений США и России.


"Я не виновен и до сих пор не понимаю, почему меня не оправдали при отсутствии доказательств в суде", - сказал он.


Напомним, в 2017 году Винника задержали в Греции по требованию американских властей.


В 2019 году греческие власти приняли решение об экстрадиции Александра Винника во Францию. Его экстрадировали во Францию в январе 2020 года. В декабре его признали виновным в отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-e, приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000.


В конце июня 2021 года Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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