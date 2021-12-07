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Алексей Навальный выступил в защиту феминитивов

Алексей Навальный выступил в защиту феминитивов

45-летний политик Алексей Навальный, который сейчас отбывает тюремное заключение в ИК-2 во Владимирской области, выступил в защиту феминитивов. Оппозиционер признался, что именно тюрьма помогла ему понять феминисток.


Алексей рассказал, что в тюрьме его привлекли к трудовой деятельности и предложили несколько вакансий на выбор, среди которых были дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий и швея. Записаться он решил в швейный цех, чтобы быть "поближе к "людской массе".

"Значит, швея", — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать "швея" в женском роде, чтоб поддеть. Слова "швей" вроде бы нет, но название этой профессии в мужском роде точно должно быть. А потом смотрю в заявлении на обучение: "швея". И на всех стендах "швея". И во всех документах. Так и называется эта профессия — "швея". Другого названия нет. А "оператор швейного цеха" (о чем вы наверняка подумали) — это другая профессия,

— поделился Навальный.


Он вспомнил, что раньше сам посмеивался и над феминистками, и над феминитивами типа "авторка" и "блогерка", однако теперь свое мнение изменил.

Так что я и раньше-то был не против феминитивов (то есть слов вроде "авторка" и "редакторка"), но считал это неважной ерундой и хорошим поводом для троллинга, а сейчас так вообще горячо поддерживаю право каждого называться так, как он хочет. В конце концов, язык для этого и существует, и он должен развиваться в соответствии с запросами общества,

— отметил оппозиционер.

У своих подписчиков Навальный поинтересовался, как можно назвать швею в мужском роде. Варианты его фолловеры предложили такие — швей, швеймэн, швун и другие.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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