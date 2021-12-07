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Анализ фьючерсов: биткоин и Ethereum восстанавливаются после 20% коррекции

Анализ фьючерсов: биткоин и Ethereum восстанавливаются после 20% коррекции

4 декабря котировки биткоина и Ethereum опустились к отметкам $41 274 и $3367 на фоне нервозности из-за выявления нового штамма COVID-19 и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о сокращении объема выкупа облигаций.


На момент публикации криптовалюты восстановились к $51 000 и $4300 соответственно. Возможно ли продолжение коррекции? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптовалютной бирже Bybit.


BTCUSD


После импульсного снижения 4 декабря быки смогли защитить уровень поддержки $49 000 и закрыть дневную свечу выше этой отметки. Медведи пытались продавить уровень 5 и 6 декабря, однако встретили сильное сопротивление со стороны покупателей.


Уровни поддержки на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Текущее восстановление цены BTCUSD может остановиться под линией восходящего тренда, которая сформировалась на минимумах $29 500 и $40 700. Закрытие недели выше отметки $52 500 станет сигналом для продолжения роста.


Если быки удержат цену выше $49 000, биткоин может еще раз протестировать поддержку в зоне $42 000.


ETHUSD


4 декабря покупатели Ethereum удержали цену выше линии восходящего тренда.


Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Ethereum показывает более сильное восстановление: цена актива выросла на 30% с минимума $3367, тогда как BTCUSD поднялся на 24% с $41 274.


Выводы


После 20% падения на выходных курсы биткоина и Ethereum показывают уверенное восстановление.


Возможно, обвал 4 декабря стал кульминацией продаж после трех недель падения биткоина с $66 000. Текущее восстановление может завершиться достижением новых исторических максимумов. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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