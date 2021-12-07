Анастасия Волочкова рассказала об интимных просьбах мужчин

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что просят ее мужчины. Скандальная балерина считает себя очень привлекательной женщиной и уверяет, что все ее избранники боготворят ее. К слову, Анастасия Волочкова не стесняется рассказывать об интимной жизни. На счету Волочковой не один роман, и практически со всеми избранниками балерина сумела сохранить хорошие отношения. «Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы», — призналась 45-летняя Анастасия в интервью Неприятному Пилягину на YouTube.Анастасия Волочкова К слову, блондинка не скрывает, что у нее большая коллекция нижнего белья на все случаи жизни. Также балерина без ума от мини-бикини, в которых часто демонстрирует свои шпагаты на отдыхе. Напомним, сегодня Анастасия Волочкова находится в отношениях с мужчиной по имени Владимир. Избранник звездной блондинки не связан с миром шоу-бизнеса, работает в РЖД, за его плечами не один брак. Пока Волочкова не думает идти с ним под венец. «Это романтические отношения. У меня всегда есть человек, рядом с которым я засыпаю и просыпаюсь в одной постели. Я никого из мужчин не ищу, они сами меня находят. Предпочитаю не выносить свои романы на публику, в то же время мне нечего скрывать. Володя — молодой, красивый, сексуальный, светлый. Люблю красивых мужчин. Многие женщины мечтают, чтобы с ними кто-нибудь переспал. Как они могут простить Волочковой, что у нее всегда есть поклонники?» — отмечала недавно она.