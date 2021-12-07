Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова рассказала об интимных просьбах мужчин

Анастасия Волочкова рассказала об интимных просьбах мужчин
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что просят ее мужчины. Скандальная балерина считает себя очень привлекательной женщиной и уверяет, что все ее избранники боготворят ее. К слову, Анастасия Волочкова не стесняется рассказывать об интимной жизни. На счету Волочковой не один роман, и практически со всеми избранниками балерина сумела сохранить хорошие отношения. «Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы», — призналась 45-летняя Анастасия в интервью Неприятному Пилягину на YouTube.
Анастасия Волочкова К слову, блондинка не скрывает, что у нее большая коллекция нижнего белья на все случаи жизни. Также балерина без ума от мини-бикини, в которых часто демонстрирует свои шпагаты на отдыхе. Напомним, сегодня Анастасия Волочкова находится в отношениях с мужчиной по имени Владимир. Избранник звездной блондинки не связан с миром шоу-бизнеса, работает в РЖД, за его плечами не один брак. Пока Волочкова не думает идти с ним под венец. «Это романтические отношения. У меня всегда есть человек, рядом с которым я засыпаю и просыпаюсь в одной постели. Я никого из мужчин не ищу, они сами меня находят. Предпочитаю не выносить свои романы на публику, в то же время мне нечего скрывать. Володя — молодой, красивый, сексуальный, светлый. Люблю красивых мужчин. Многие женщины мечтают, чтобы с ними кто-нибудь переспал. Как они могут простить Волочковой, что у нее всегда есть поклонники?» — отмечала недавно она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

WOO Network выделит более $200 млн для казначейства ДАО
WOO Network выделит более $200 млн для казначейства ДАО
Bloomberg раскрыл детали регулирования криптовалют в Индии
Bloomberg раскрыл детали регулирования криптовалют в Индии
Банковский регулятор США напомнил о рисках внедрения криптовалют
Банковский регулятор США напомнил о рисках внедрения криптовалют
В Nvidia исключили полную разблокировку LHR-видеокарт для майнинга Ethereum
В Nvidia исключили полную разблокировку LHR-видеокарт для майнинга
Трейдер рассказал о вероятности роста биткоина до новых ценовых максимумов
Трейдер рассказал о вероятности роста биткоина до новых ценовых
Эксперт усомнился в эффективности добычи биткоина на геотермальной энергии в Сальвадоре
Эксперт усомнился в эффективности добычи биткоина на геотермальной
Дизайн интерьеров: модные тренды и тенденции 2022 года
Дизайн интерьеров: модные тренды и тенденции 2022 года
Великобритания может исключить криптоинвесторов из программы компенсации вкладов
Великобритания может исключить криптоинвесторов из программы
Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в тюрьме
Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в
Греф: Сбербанк ожидает получить регистрацию платформы для выпуска цифровых активов к концу года
Греф: Сбербанк ожидает получить регистрацию платформы для выпуска
В Федеральной палате адвокатов РФ дали рекомендации майнерам биткоина
В Федеральной палате адвокатов РФ дали рекомендации майнерам биткоина
Argo Blockchain в ноябре увеличила доход на 15%
Argo Blockchain в ноябре увеличила доход на 15%

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях

Еще по теме

Волочкова возмутила пользователей соцсетей откровенным шпагатом в бикини
Анастасия Волочкова опять разделась перед камерой (фото)
Волочкова взорвала интернет откровенным «новогодним» шпагатом в розовом бикини
Малая земля - 8 выпуск - Анастасия Волочкова и Сергей Астахов (10.12.2017)