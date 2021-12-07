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Анонсирована игра ARC Raiders от ветеранов серии Battlefield — студии Embark

Анонсирована игра ARC Raiders от ветеранов серии Battlefield — студии Embark


Студия Embark, которая была основана бывшим исполнительным вице-президентом Electronic Arts и одним из ветеранов DICE Патриком Содерлундом, объявила название своей первой игры — ARC Raiders.

Проект анонсировали коротким тизером, который можно видеть ниже. Тизер указывает, что подробностями по игре поделятся 9 декабря. Вероятно, новости о ARC Raiders стоит ждать на The Game Awards 2021 (трансляция начнется 10 декабря в 04:00 по московскому времени).


Из тизера сложно что-то сказать об игре. Похоже, что ARC Raiders станет шутером от третьего лица. Ранее разработчики показали скриншот (который можно видеть выше). Более об игре нет никакой информации, как и нет списка платформ, где планируется ее релиз.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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