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Argo Blockchain в ноябре увеличила доход на 15%

Argo Blockchain в ноябре увеличила доход на 15%


В ноябре доход Argo Blockchain вырос на 15% до £8,29 млн (~$11,2 млн). За месяц майнинговая компания добыла 185 BTC или их эквивалентов, говорится в опубликованном на сайте LSE отчете. 


Для сравнения: в октябре компания сгенерировала 167 BTC, а ее доход составил £7,24 млн (~$9,75 млн).


Прибыль от майнинговых операций также возросла на 15%, до £7,13 млн (~$9,63 млн). Маржа производства осталась неизменной — 86%.


С начала года объем выработки составил 1831 BTC. По итогам месяца Argo Blockchain держала на своем балансе 2317 BTC (~119,25 млн на момент написания).


В ноябре компания увеличила совокупную вычислительную мощность своих объектов на 310 PH/s, доведя показатель до 1605 EH/s. 


Акции Argo Blockchain котируются на LSE (тикер ARB), в сентябре она получила дополнительный листинга на Nasdaq для американских депозитарных расписок (ADR).


С момента открытии торговой сессии LSE 7 декабря котировки ARB выросли почти на 6%, до ~$1,53 за бумагу. На премаркете в США цена ADR упала практически на 12%, до $13,52.


Данные: Google. 

Напомним, в ноябре Argo Blockchain объявила о намерении привлечь $57,5 млн через размещение долговых бумаг в США.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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