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Байден и Путин обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности

Байден и Путин обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, сообщает во вторник пресс-служба Белого дома.

Байден в разговоре с Путиным также пообещал совместно с союзниками ответить жесткими санкциями в случае военной эскалации в отношении Украины.

По итогам переговоров главы государств поручили своим помощникам развить обсуждавшиеся в ходе разговора темы.

Байден анонсировал всеобъемлющий комплекс инициатив по защите Украины от России


Президенты России и США провели двусторонние переговоры во вторник по защищённой видеосвязи. Беседа началась примерно в 18:08 мск и завершилась в 20:10.

Как ранее рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, Путина и Байден планируют обсудить двусторонние отношения и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности. Также пресс-секретарь отметил, что президенты затронут тему красных линий в ситуации с Украиной.

 



#США #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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