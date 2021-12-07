Белоруссия объявила об ответных санкциях по отношению к Западу

Вадим Карасев

Белорусские власти в ответ на западные санкции расширили списки лиц, которым будет запрещен въезд на территорию республики и Союзного государства. Также вводится ряд других ограничений, например запрет на ввоз в страну некоторых товаров, сообщает МИД РБ.

"Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций... В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с Российской Федерацией, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами "дальней дуги", — говорится на сайте ведомства.

Дополнительно белорусское правительство "приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции". Еще одной мерой в ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли будут аналогичные действия в адрес авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании", добавили представители МИД.

Ранее министерство финансов США ввело пятый пакет санкций против Белоруссии, запретив американским гражданам и компаниям предоставлять новые займы минфину и Банку развития РБ и покупать новые облигации, выпущенные обеими госорганизациями начиная с 2 декабря 2021 года, более чем на 90 дней.