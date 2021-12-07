Благоприятные дни для стрижки волос в 2022 году

Вадим Карасев

Ухоженный внешний вид — половина успеха, и чтобы привлечь удачу, важно стричь волосы в определенные дни недели. Рекомендации, отраженные в лунном календаре стрижек на 2022 год, помогут вовремя обратиться к стилисту и создать неповторимый образ.

Стрижка волос — это не только необходимая процедура, но и отличная возможность преобразиться как внешне, так и внутренне. Новая прическа, подобранная грамотно, поможет чувствовать себя уверенно и привлекать позитивные перемены. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют стричься в благоприятные дни месяца, чтобы сохранить привлекательный внешний вид и не навредить локонам.

Январь

В первом месяце 2022 года для смены прически лучше всего подойдут эти даты: 3, 4, 6, 8, 11-13, 15, 18-20, 22, 23. Благодаря стрижке в это время получится обрести уверенность, справиться с тревогой и страхами. Новый имидж поможет также дать отпор обидчикам и избавиться от негативного влияния со стороны.

Февраль

Стричь волосы в последнем месяце зимы — к удаче в деловой среде. Новая прическа поможет оставаться в хорошем настроении и с радостью встретить весну. Стрижку волос лучше всего доверить проверенному мастеру, чтобы новая прическа подходила к образу, а локоны не секлись. Стрижку лучше всего планировать на 2, 7-10, 15, 16, 21 числа.

Март

Встретить весну во всеоружии, обрести гармонию и взаимопонимание в отношениях, а также привлечь позитивные перемены поможет стрижка волос. Записаться к любимому мастеру астрологи рекомендуют 3, 6-8, 12, 14, 17 или 26 марта. Это время идеально для смены имиджа, ухода за локонами и смелых стрижек, вселяющих уверенность и оптимизм.

Апрель

Яркие и теплые весенние деньки лучше всего встречать в хорошем настроении, и создать его поможет новая стрижка. Благоприятными днями апреля станут 2-4, 6, 7, 11, 13, 14, 21, 30 числа. В это время новая прическа будет гарантом прилива сил и отсутствия дурных мыслей. Особенно важно преобразиться тем, кто испытывает апатию или страдает от перепадов настроения.

Май

Последний месяц весны будет радовать, если изменить имидж и подстричь локоны в благоприятные дни месяца. Астрологи рекомендуют обратиться к парикмахеру 1, 2, 4, 10-12, 14, 21 или 31 числа. Новая прическа, подобранная по Зодиакальной принадлежности, поможет сохранить внутреннюю гармонию и воспитать лучшие черты характера. Тем, кто ищет любовь, стоит подстричь локоны в первой половине дня, а для обретения финансового благополучия — подстричься в нечетные даты.

Июнь

Начало лета — прекрасная пора и время подведения промежуточных итогов полугодия. В июне стричь локоны можно 1, 4-8, 30 числа. В эти дни стрижка волос поможет восполнить запасы энергии, необходимой для решительных дел и привлечения благополучия. Подчеркнуть красоту и привлекательность можно благодаря классическим прическам, а для повышения самоуверенности подойдут ассиметричные дерзкие стрижки.

Июль

Стрижка волос в июле будет идеальным дополнением к летнему образу. Астрологи рекомендуют записаться к мастеру 1-5, 13, 21, 29 или 30 числа. В такие дни энергетика пространства благоприятна и для смелых экспериментов, и для профилактики секущихся кончиков. Тем, кто хочет привлечь нужные перемены, стоит стричь локоны до обеда.

Август

В августе стрижка волос поможет позабыть о грусти и тоске по уходящему лету. Идеальными датами для посещения стилиста станут 1-4, 8-10, 17, 18, 28, 29, 31 числа. После стрижки за локонами стоит поухаживать, пока есть возможность использовать свежие травы. Благодаря целебным отварам локоны получат необходимое питание и в холодный период будут радовать вас силой и блеском.

Сентябрь

Яркий образ в начале осени — то, что нужно против осенней хандры. Идеальными датами станут: 5-8, 14, 17, 27, 29 сентября. Смелые прически подарят вдохновение и поспособствуют новым успехам, а классические стрижки помогут привлечь любовь и взаимопонимание между близкими людьми.

Октябрь

В октябре стричь локоны лучше всего в эти дни: 2, 4, 6, 19, 22, 26, 27, 30, 31. Каждая из этих дат подарит позитивные эмоции, если подстричь локоны у проверенного мастера, а также поухаживать за волосами, чтобы избежать секущихся кончиков. Проверенные маски из натуральных ингредиентов восстановят структуру волос и уберегут их в неблагоприятное время от пересыхания и ломкости.

Ноябрь

Последний месяц осени — прекрасное время, несмотря на пасмурную и холодную погоду. Сохранить прекрасный внешний вид и наслаждаться хорошим настроением помогут новые стрижки. Астрологи рекомендуют запланировать поход к парикмахеру на 1, 5, 7, 15, 16, 21, 26, 27 числа месяца. Смена имиджа будет уместной для тех, кто мечтает попрощаться с прошлым и оставить за спиной ненужные переживания.

Декабрь

Декабрь — время подготовки к новогодним праздникам и подведения итогов года. С новой прической, выполненной в одну из этих дат, получится сохранить оптимистичный настрой и завершить 2022 год в отличном настроении. Выбирать стоит из этих дней: 5-7, 13-15, 24, 28. Доверьте свой имидж искусному мастеру, способному подобрать идеальную прическу под выбранный стиль.