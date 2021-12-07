Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz

Венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z) инвестировала $36 млн в стартап Mysten Labs, основанный бывшими сотрудниками Meta (ранее Facebook).

We raised $36M in our first funding roundhttps://t.co/wATTZt3NYI — MystenLabs (@Mysten_Labs) December 6, 2021

Согласно заявлению a16z, Mysten создает «фундаментальную инфраструктуру Web 3.0» для решения проблем масштабируемости, а также ускорения разработки и внедрения децентрализованных сервисов.

CEO Mysten Labs выступает Эван Ченг — в 2018 году он перешел с поста главы подразделения по инженерным вопросам в Facebook на должность директора по блокчейн-инженерии.

К нему присоединились бывшие инженеры компании Сэм Блэкшир и Джордж Данезис, а также руководитель отдела продуктов проекта Novi Адени Абиодун.

«Мы создаем инфраструктуру, которая, согласно нашим предыдущим исследованиям, преодолеет множество ограничений», — заявил Ченг в комментарии CNBC.

Ранее глава платежного подразделения Meta Дэвид Маркус объявил о своем уходе из компании. В 2018 году он возглавил новую группу по исследованию блокчейна, а через год встал у руля нового проекта Libra (позднее Diem).

Напомним, в ноябре a16z возглавила раунд финансирования Серии А музыкальной NFT-платформы Royal на $55 млн.

В том же месяце венчурная компания поддержала предоставляющий блокчейн-решения для издателей игр стартап Forte.



