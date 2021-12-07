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Более 5 тысяч забайкальских школьников приняли участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее»

Более 5 тысяч забайкальских школьников приняли участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее»

Более пяти тысяч школьников 6–11-х классов Забайкальского края приняли участие во Всероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Наши школьники с большим интересом познакомились с профессиями по разным профилям. Проект направлен на повышение степени осмысленности и мотивированности школьников в выборе профессии. С октября в рамках проекта проведены Неделя профориентации, 143 профориентационных урока, где учащиеся прошли комплексную и многоуровневую диагностику», – сказал исполняющий обязанности министра образования и науки региона Евгений Егоров.

Очные и заочные профориентационные площадки работали в Забайкалье на базе 12 ведущих колледжей, техникумов и Забайкальского госуниверситета. Занятия по 28 специальностям проводили 56 педагогов-наставников.
 
Проект «Билет в будущее» является частью национального проекта «Образование».
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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