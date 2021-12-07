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Братчанину назначили семь лет колонии за убийство мужчины возле здания суда

Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве мужчины возле здания суда в Братске. 60-летнему местному жителю назначили семь лет шесть месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

Также суд удовлетворил исковые требования родственников погибшего о взыскании 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также по решению суда злоумышленник обязан возместить траты на погребение — более 150 тысяч рублей.

По версии следствия, вечером 3 марта двое мужчин вышли из здания Братского городского суда после обжалования решения по гражданскому делу о возмещении морального вреда. Как пояснили журналисту IRK.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, причиной конфликта стало решение о возмещении судебных издержек — ранее фигуранты судились из-за того, что ответчик нанес истцу телесное повреждение. Мировой суд принял решение в пользу истца. Решение Братского городского суда оказалось тоже не в пользу ответчика, очевидно, это стало для него «последней каплей», пояснили в пресс-службе.

На территории автопарковки между ними произошёл конфликт, в ходе которого ответчик взял в своём автомобиле нож и нанес оппоненту множественные ранения в грудную клетку. Мужчина скончался на месте преступления.

После совершения убийства обвиняемый явился в суд, сдался сотрудникам правоохранительных органов и выдал орудие преступления — нож. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 26 октября материал направили для рассмотрения в суд.


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После проигрыша ответчик убил истца возле здания Братского городского суда

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По материалам: irk

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