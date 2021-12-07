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Бытовые заговоры на долгую службу вещей

Бытовые заговоры на долгую службу вещей

Покупка любой желанной вещи — прекрасное событие. Чтобы вещь служила долго, стоит воспользоваться простыми бытовыми заговорами. С их помощью удастся надолго сохранить опрятный вид покупки и наслаждаться ей долгое время.


Каждая покупка — это событие, особенно если речь идет о долгожданном приобретении желанной вещи. Для того чтобы купить с умом и не потратить лишнего, стоит взять на вооружение заговоры на приобретение вещей. Покупки будут служить долго, если по рекомендациям экспертов сайта dailyhoro.ru заговорить долгожданные обновки.

Заговор на долгую работу техники

Приобретая любой технический товар, шепчут: «Вещь долгожданная домой приходит, правдой мне служит, из строя не выходит. Как сделку заключу, так и пользоваться буду (наименование) без срока, без времени, без поломок и казусов».

Заговор на покупку для длительной эксплуатации

Вещь будет служить долго, если заговорить ее, перенося через порог дома: «С удачей домой возвращаюсь, долгожданную обновку несу. Служи мне (название купленного товара) верой и правдой. Не рвись / не ломайся, из строя не выходи, радуй меня день за днем долгие годы». После этого вещь распаковывают и используют по назначению.


Бытовой заговор на долгий срок службы вещей

Приобретя долгожданную вещь и принеся ее домой, открывают окно и произносят: «Покупку домой приношу, распаковываю, с любовью использую. Солнце, лучами своими мою вещь согрей, укрепи, на долгую службу заговори». После такого заговора даже в пасмурную погоду долгожданная покупка будет служить верой и правдой долгое время.

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По материалам: dailyhoro.ru

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