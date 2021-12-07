Бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes

Вадим Карасев

Американский журнал Forbes опубликовал свой рейтинг самых влиятельных женщин. И в нем впервые за 10 лет сменился лидер — ушедшая с поста канцлера Германии Ангела Меркель уступила первую строчку писательнице Маккензи Скотт, одной из богатейших женщин в мире и бывшей супруге основателя Amazon Джеффа Безоса. На первое место Forbes поставил ее за благотворительную деятельность.





Джефф Безос и Маккензи Скотт

Меркель, которая почти 16 лет была канцлером, возглавила список в 2011 году, и за все эти годы никому не удалось сместить ее с пьедестала. Сложив свои полномочия, Меркель заявила, что пока нацелена на отдых, а не на продолжение политической карьеры — и места в списке ей уже не нашлось.

Второе место в рейтинге заняла вице-президент США Камала Харрис, а третье — глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.





Ангела Меркель

Утратила свои позиции и королева Великобритании Елизавета II. Это связывают с тем, что в этом году у нее было мало публичных появлений (причиной тому были пандемия коронавируса и рекомендации врачей), а также со скандалами, которые сопровождали семью, — в первую очередь из-за обвинений в расизме, которые в интервью Опре Уинфри выдвинули Меган Маркл и принц Гарри. Сама Опра, к слову, заняла 23-е место в списке, а вот Елизавета II — только 70-е.





Королева Елизавета II

В рейтинге есть и другие представительницы шоу-бизнеса: Рианна (68-е место), Риз Уизерспун (74-е место), Бейонсе (76-е место), Тейлор Свифт (78-е место).

Единственной представительницей России вот уже четыре года остается глава Центробанка Эльвира Набиуллина — в этом году она опустилась с 57-го на 60-е место.

Замыкает список самых влиятельных женщин героиня, которая только в этом году получила широкую известность. Речь о бывшей сотруднице Facebook Фрэнсис Хауген, которая выступила в сенате США и обвинила соцсеть в манипуляциях, дезинформации и подрыве демократических ценностей США.

Надя Бесчетникова