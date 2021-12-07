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Челябинский экс-криминалист предстанет перед судом за получение взятки в Иркутске

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя-криминалиста военного следственного отдела СК в Челябинске Аслана Нашева о получении взяток от подследственного в Иркутске в размере 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ. Материал передали для рассмотрения в суд.

По данным следствия, с 2019 года по март 2020 года Аслан Нашев в служебной командировке в Иркутске совместно с оперуполномоченным управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области Русланом Банновым получал от обвиняемого по уголовному делу взятки в размере 2,3 миллиона рублей. Деньги предназначались за предоставление фигуранту свидания, за нарушение режима содержания в СИЗО и предоставление сведений, имеющихся в материалах уголовного дела, до окончания расследования. Руслан Баннов также обвиняется в получении взятки, он был уволен из полиции.

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По материалам: irk

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