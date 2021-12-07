«Что не так с вашей собакой»: Люди делятся фотографиями своих «неисправных» четвероногих любимцев (15 новых фото)

Собаки бывают странными. В один момент они могут дремать у вас на коленях, но в следующий момент они решают втиснуться на диван, как будто от этого зависит их жизнь, и не остановятся, пока не исчезнут между подушками.

Иногда эти животные могут быть своеобразными, эксцентричными и даже смешными, но их непосредственность - одна из причин, почему мы их любим. И сегодня мы решили создать подборку новых фотографий рубрики "Что не так с вашей собакой".

1. Купили новый диван. Похоже, ему понравилось

2. Это Руби. И она любит гладить других собачек в приюте

3. Секретное оружие

4. Притворяется, что не видит меня

5. Он думает, что эта милая мордашка убедит меня позволить ему лечь на диван

6. "Ты еще долго будешь работать?"

7. Яйца? Я не видел никаких яиц ...

8. Все еще думает, что он маленький песик

9. Четыре этапа того, когда тебя гладит твой хазяин. 1. Шок. 2. Нежелание. 3. Удовольствие. 4. Самодовольство

10. Он действительно хочет знать, что происходит во дворе по соседству

11. Новое средство для снятия подушек, которое я заказал, работает

12. Мафииин!

13. "Хочу тоже быть в кадре"

14. Это он так изучает территорию

15. Делает березку