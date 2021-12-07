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Давид Манукян подарил пенсионерке квартиру

Давид Манукян подарил пенсионерке квартиру
Блогер и певец Давид Манукян не смог протий мимо жуткой истории. О душещипательной ситуации российский блогер и певец узнал из соцсетей. Пенсионерка из Тирасполя оказалась на улице в холодную погоду. 44-летняя дочь выгнала ее из дома. Женщина нигде не работает и прогуливает пенсию бабушки. Дава прилетел из Москвы в Кишинев, откуда отправился в Приднестровье. Местный блогер Глеб помог отыскать пенсионерку, которая обитала в подъездах домов и искала еду в мусорных баках. «Нам просто повезло! Мы просто ехали и увидели ее под дверью какого-то дома. Это судьба, правда! Я верю в судьбу! Такие совпадения не просто так бывают! Я увидел видео, и первая мысль — надо ей помочь! Ей негде жить, в доме, где она обитала, жить невозможно. Дочь всё у нее забирает. Выносит из дома и пропивает... Мне ее очень жалко и я не понимаю, как дети могут так поступать со своими родителями!» — высказался Манукян.
Давид Манукян подарил бабушке квартиру Российский блогер, который сам недавно оказался в списке должников, купил еду для бабушки Нины в ближайшем супермаркете. После этого он повел ее в местный ресторан и накормил ужином. «Дочь украла у меня все! И носки, и сметану, всё, что мне купила соседка... Она нигде не работает. Все мамы любят детей своих... А как била меня. Ногами! Я упала... Думала, убьет меня. Хотела, чтобы я ушла из дома», — рассказала пенсионерка свою печальную историю. Женщину заселили в гостиницу. Наутро бывший возлюбленный Ольги Бузовой купил для своей подопечной квартиру с меблировкой. Всё происходящее спутники блогера снимали на телефоны. Дава показал, как заключает договор купли-продажи и вносит задаток. Он поинтересовался у бабушки, какое желание она загадала бы на Новый год. «Чтобы была комната своя... Чтобы я пришла и легла спать... Кушать иметь... И больше ничего», — сообщила она. «Бабушка еще не знает, что будет происходить, — заметил Дава. — Она еще не знает, что мы ей квартиру собираемся подарить. Я сегодня буду вашим Дедом Морозом! Я приготовил вам подарок — эту квартиру я для вас купил!» — сообщил он пенсионерке и вручил ей ключи от квартиры. «Сынок мой! Вы золото!» — воскликнула растроганная жительница Приднестровья. На прощание блогер тепло обнялся со своей новой знакомой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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