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Депутат Госдумы предложил ограничить продажу алкоголя в Новый год

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в Новый год. По его словам, ограничения нужно ввести, чтобы люди «не спивались» и посещали культурно-массовые мероприятия.

«Алкоголь под Новый год – это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», – цитирует РИА Новости Султана Хамзаева.

Соответствующий запрос об ограничении парламентарий намерен отправить в Минкультуры до конца года. 15 декабря пройдет заседание межфракционной депутатской рабочей группы в том числе по вопросу регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники. На него планируется пригласить представителей МВД, прокуратуры, Росалкогольрегулирования, Минпромторга, Минздрава и Минтруда.

Султан Хамзаев:
– На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для наших граждан, чтобы они не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровье. Тогда мы людей из дома «вытолкаем» и от «бутылки» оттянем.

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По материалам: irk

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