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Девушка копирует позы моделей ZARA, показывая, что было бы, если бы в реальности люди носили одежду так же

Девушка копирует позы моделей ZARA, показывая, что было бы, если бы в реальности люди носили одежду так же

Если вы когда-нибудь заказывали одежду, то могли заметить, что модели, демонстрирующие её, зачастую принимают какие-то невообразимые позы. Возможно, это всё весьма высокохудожественно, но совершенно нереалистично, ведь покупатель вряд ли будет носить вещи, изогнувшись буквой зю. Особенно много шуток по поводу фотографий из магазина ZARA. Это заметила и модель из Нью-Йорка по имени Реми. Девушка снимает в ТикТоке обзоры своих покупок одежды, и при этом обязательно копирует позы, в которых были модели. Смотрите, что получается:

Именно так мы и носим пиджаки и жакеты

Боксёрский свитшот

Платье интроверта

На самокате

Хорошее платье даже в ванной уместно

Спину прихватило

За стеклом

Конечно же, Реми не первая, кто обратил внимание на абсурдные способы демонстрации одежды. Мы рассказывали вам про тренд, в котором другие девушки так же копировали моделей ZARA.

Падение с лестницы

Немного акробатики

Платье для мойки машин

Девочка на шаре

Больше драмы

Заломы рук

Фруктовая девушка

Выгуливайте своего гуся в правильной одежде

Новый способ носить сумку

А вы тоже в платье купаетесь?

А самой яркой пародисткой модельных фотографий мы смело можем назвать австралийку Селесту Барбер. Взгляните на её забавные снимки.


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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