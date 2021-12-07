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Девушка купила слишком откровенный наряд на свадьбу отца, ведь платья почти нет

Девушка купила слишком откровенный наряд на свадьбу отца, ведь платья почти нет

Блогерша сняла видео, в котором показала, какое платье купила, чтобы побывать на свадьбе папы.

Ее новый наряд явно подходит только смелым девушкам, ведь оно достаточно откровенное. Многие зрители решили, что девушка решила пошутить, но автор ролика опровергла это.

Арианна, так зовут героиню сегодняшней публикации, быстро набрало множество просмотров. Девушка купила очень откровенное маленькое платье от торговой марки God Saves Queens.

Платье выполнено из полупрозрачной сетчатой ткани телесного цвета, поэтому кажется, что девушка оголена. Стоимость наряда составила $200.

«Хочу одеть этот наряд на свадебное торжество своего отца. Думаю, с туфлями на высоком каблуке я буду выглядеть великолепно», – написала девушка.


@ariannahisabelle

3rd times the charm ❤️ can’t wait for the wedding #fyp #daddyissues #dressup #getreadywithme #toxica #toxic

♬ original sound — Ariannah Dabney

Наряд Арианны вызвал смешанные эмоции у зрителей. Многие поделились своим мнением в комментариях:

«Этот наряд явно не для свадьбы»


«Это ужасный наряд, не одевайте его»


«Кажется, что это какая-то шутка»

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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