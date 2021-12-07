Дизайн интерьеров: модные тренды и тенденции 2022 года

Практичность и уют

Нейтральная цветовая палитра

Из-за пандемии люди все еще проводят большую часть своего времени дома, поэтому яркие и смелые цвета не создают соответствующую атмосферу и могут легко их раздражать.

Многофункциональные пространства

С каждым днем наши жилые помещения становятся компактными, особенно в городских районах. Итак, постарайтесь максимально использовать каждый укромный уголок своего жилья.

Крайний минимализм

Минимализм — это не только уменьшенное использование повседневных вещей, но и незначительное количество декора и мебели. Вы должны освободить место для воздуха и свободного пространства.

Окончание 2021 года заставило дизайнеров интерьера задуматься, что же войдет в моду в новом 2022 году. О новых трендах можно уже смело говорить, ведь многие популярные бренды уже успели выпустить новые коллекции для дома и представить их на интерьерных биеннале.Никто не может предсказать будущее, но сегодня уже можно выделить некоторые тенденции в домашнем декоре, которые будут трендовыми в 2022 году. Эти новые веяния помогут превратить дом в творческое пространство со здоровой окружающей средой.Тенденции дизайна интерьера 2022 года в основном направлены на создание расслабляющих и комфортных пространств. Речь идет о том, чтобы превратить комнату в уютное место с благоприятной атмосферой для отдыха, работы, развлечений и других повседневных дел.Дизайн интерьера играет важную роль, а также оказывает значительное влияние на повседневную жизнь людей. Мы можем этого не замечать, но на наше настроение в значительной степени влияет обстановка, в которой мы живем. Вот почему дизайнеры всегда уделяют внимание цветам, узорам и материалам, используемым для украшения помещений.Когда мы говорим об общей цветовой гамме, которая будет ведущей в течение всего 2022 года, то в моду войдут нейтральные и землистые тона. Да, тренд будущего года — естественность.Попробуйте использовать нейтральные и нежные цвета, такие как бежевый, белый, слоновая кость, серо-коричневый и серый. Эти оттенки откроют множество возможностей для вашего дома, ведь вы также можете использовать другие цвета для ярких и смелых акцентов.Так что создайте спокойную и непринужденную обстановку с помощью нейтральной палитры естественных оттенков в виде тканей, материалов, красок и декоров. Выберите теплые оттенки и приглушенные тона, если хотите добавить драматизма, поскольку они хорошо сочетаются с основными нейтральными оттенками.Одноразовые пространства ушли в прошлое. С изменением архитектуры и стилей дизайн и планировка интерьеров сильно изменились. Теперь речь идет о многофункциональных пространствах, и мы ожидаем того же от тенденций 2022 года.Вы можете сделать это с помощью чистых и новаторских техник и методов разделения комнат. В этом году Home Office тоже никуда не денется! Все больше и больше людей работают из дома и проводят время в одном месте. Поэтому нужно задуматься над созданием рабочей зоны с благоприятной атмосферой.Пространство, в котором вы работаете со своей командой, должно быть гостеприимным и адаптивным, и в нем не должны присутствовать отвлекающие факторы. Таким образом, креативное планирование и стратегия дизайна будут полезны для создания правильного баланса в жилом пространстве.Честно говоря, минимализм всегда был жизненно важной частью индустрии дизайна интерьера. Однако в наступающем году этот стиль будет в центре внимания, поскольку он признан модным интерьером 2022 года.Если минималистичный интерьер создан правильно, вы почувствуете, что комфортность вашего помещения увеличилась. Еще одна основная задача этого стиля — выделить цель комнаты, основные повседневные потребности и работу по дому.Во время пандемии люди начинают избавляться от всех старых и нефункциональных вещей, включая гардеробы и предметы домашнего декора. Это также будет видно в ближайшие годы. Так что если вы тоже хотите следовать этой тенденции, сделайте избавление от мусора своей основной привычкой.