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Дочь и жена Александра Малинина показали, как украсили елку в гостиной своего особняка в Лондоне

Дочь и жена Александра Малинина показали, как украсили елку в гостиной своего особняка в Лондоне
Супруга и дочь певца Александра Малинина, Эмма и Устинья похвастались наряженной елкой в шикарной гостиной своего особняка. Известный певец Александр Малинин больше 30 лет счастлив в браке с третьей женой, врачом-гинекологом Эммой. У пары двое взрослых детей-близнецов: дочь Устинья и сын Фрол. В микроблоге Эмма Малинина показала, как украсила к предстоящему Рождеству и Новому году гостиную в своем особняке в Лондоне. В центре просторной комнаты стоит огромная живая ель, она уже увешена стильными игрушками. Под елкой в коробках стоят подарки. На фото можно рассмотреть и часть гостиной. Она выглядит невероятно стильно, дорого и изящно. Стены приглушенного сливочного оттенка, светлый паркет, камин, перед которым стоит огромная свеча, защищенная специальной колбой.
Эмма Малинина «До Нового года остались считанные дни…Наш дом в Лондоне украшает живая ёлка, обожаю этот неповторимый запах, приносящий атмосферу любимого праздника 🎄», — подписала кадр Эмма Малинина. Устинья также поделилась фото с новогодней красавицей и рассказала, как украшала елку.
Устинья Малинина «Сегодня нарядила ёлку 🎄В доме стало тепло и уютно! Я очень люблю сам процесс выбора новогодних игрушек, гирлянд и подарков.🧸🥰В этом году у нас украшения из розовых, серебряных и золотых оттенков ✨🙈 Обычно цветовую палитру создаём мы с мамой, но в этом году я все сделала сама», - рассказала Устинья Малинина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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