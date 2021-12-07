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Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Вестсайдская история". Среди гостей — Алика Смехова, Марина Зудина, Зара

Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Вестсайдская история". Среди гостей — Алика Смехова, Марина Зудина, Зара

Вчера в Москве состоялся премьерный показ нового фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история". Первыми оценить картину пришли Алика Смехова, Марина Зудина, Зара, Маша Цигаль и другие.

В фильме, главные роли в котором исполнили Рэйчел Зеглер и Энсел Элгорт, действие разворачивается в 1950-е годы в Нью-Йорке. В нем рассказывается о любви парня и девушки из двух враждующих банд. Эта картина — экранизация одноименного бродвейского мюзикла 1957 года Артура Лорана, Леонарда Бернстайна и Стивена Сондхейма, основанного на пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

В широкий прокат фильм выйдет в этот четверг, 9 декабря.


Алика Смехова
Марина Зудина
Маша Цигаль
Зара
Алла Духова
Елена Борщева
DJ Грув
Егор Дружинин с семьей
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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