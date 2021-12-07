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Два подростка пострадали в ДТП в Эхирит-Булагатском районе

Два 17-летних пассажира автомобиля Nissan Sunny пострадали в аварии на дороге «Усть-Ордынский-Жигалово-Гаханы-Ахины». Машина съехала с дороги и врезалась в столб, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области.

После ДТП водитель скрылся, но позже был задержан полицейскими. За рулем иномарки была 33-летняя девушка, жительница одного из поселков Эхирит-Булагатского района. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что девушка употребляла алкоголь. По ее словам, это было после аварии. В отношении водителя составлен административный протокол. Также девушка привлечена к ответственности за управление незарегистрированным автомобилем и за оставление места ДТП.

Аналогичный инцидент произошел 2 декабря в Иркутске. 35-летний водитель Hyundai Avante наехал на двух пешеходов и скрылся с места происшествия, впоследствии употребив алкоголь.

В начала 2021 года в Иркутской области произошло 50 ДТП, в которых водители, по их словам, употребили алкоголь после совершения аварии. В таких происшествиях два человека погибли и 71 получил травмы различной степени тяжести, в том числе 11 детей.

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По материалам: irk

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