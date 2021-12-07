Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Два поселка в Братском районе 12 часов остаются без света из-за аварии

В поселках Шумилово и Прибойном Братского района в 23:30 6 декабря произошло аварийное отключение электроснабжения. Люди до сих пор остаются без света. Причину отключения устанавливают, необходимо обследовать 46 километров линии.

В результате аварии без электроснабжения остаются 427 частных жилых домов (все дома — с печным отоплением), в которых живут 1 062 человека, в том числе 232 ребенка, две школы, два детских сада, два фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Для проведения аварийно-восстановительных работ с наступлением светлого времени суток 7 декабря задействовали две бригады АО «Братской электросетевой компании» в составе шести человек и двух единиц техники. Планируемое время восстановления электроснабжения — 20:00 7 декабря.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Ляйсан Утяшева рассказала о своем увольнении из шоу «Танцы»
Ляйсан Утяшева рассказала о своем увольнении из шоу «Танцы»
Два поселка в Братском районе 12 часов остаются без света из-за аварии
Два поселка в Братском районе 12 часов остаются без света из-за аварии
601 житель Иркутской области заболел коронавирусом за сутки
601 житель Иркутской области заболел коронавирусом за сутки
Разработчики Halo Infinite «боялись повторить судьбу Anthem»
Разработчики Halo Infinite «боялись повторить судьбу Anthem»
Фил Спенсер утверждает, что он не тратит энергию на «консольные войны» — у него другие задачи
Фил Спенсер утверждает, что он не тратит энергию на «консольные
Школьники Камчатского края встретились с главой региона
Школьники Камчатского края встретились с главой региона
В Москве началась VI Международная олимпиада мегаполисов
В Москве началась VI Международная олимпиада мегаполисов
В Новосибирске на площадке центра «IТ-куб» 11 декабря пройдет региональный хакатон по робототехнике
В Новосибирске на площадке центра «IТ-куб» 11 декабря пройдет
В столице открылась регистрация на «Зимний турнир большого города» по киберспорту
В столице открылась регистрация на «Зимний турнир большого города» по
Евросоюз помог Сечину переиграть Миллера
Евросоюз помог Сечину переиграть Миллера
В Halo Infinite добавят в будущем возможность перепроходить миссии
В Halo Infinite добавят в будущем возможность перепроходить миссии
2 игры Xbox вышли в финал голосования The Game Awards за «Игру года» от пользователей
2 игры Xbox вышли в финал голосования The Game Awards за «Игру года»

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов
Филипп Киркоров оказался в шоке от долгов

Еще по теме

В поселке Большие Коты произошло отключение электроснабжения из-за аварии
Дома на 25 улицах Ленинского района остались без света из-за аварии на сетях
Из-за непогоды без электричества остались около 19 тыс. граждан Центральной РФ
Свет в обесточенные дома в Екатеринбурге вернут к 16 часам по местному времени