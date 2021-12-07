Два поселка в Братском районе 12 часов остаются без света из-за аварии

В поселках Шумилово и Прибойном Братского района в 23:30 6 декабря произошло аварийное отключение электроснабжения. Люди до сих пор остаются без света. Причину отключения устанавливают, необходимо обследовать 46 километров линии.

В результате аварии без электроснабжения остаются 427 частных жилых домов (все дома — с печным отоплением), в которых живут 1 062 человека, в том числе 232 ребенка, две школы, два детских сада, два фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Для проведения аварийно-восстановительных работ с наступлением светлого времени суток 7 декабря задействовали две бригады АО «Братской электросетевой компании» в составе шести человек и двух единиц техники. Планируемое время восстановления электроснабжения — 20:00 7 декабря.