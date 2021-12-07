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Елизавета Боярская устроила праздник в честь 3-летия младшего сына Григория

Елизавета Боярская устроила праздник в честь 3-летия младшего сына Григория
Актриса Елизавета Боярская с мужем Максимом Матвеевым накануне отметили день рождения младшего сына. Григорию исполнилось 3 года. Актриса организовала по случаю дня рождения сына праздничную вечеринку. Кадрами с праздника Елизавета поделилась в своем Instagram. На одном фото она позирует рядом с мужем Максимом Матвеевым, а на другом запечатлен торт для виновника торжества. Судя по всему, сейчас ребенок увлечен темой, связанной с самолетами и аэропортом.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «Необыкновенное счастье быть твоими родителями, дорогой Гриша! Мы тебя очень любим! 3 года ! Ура!!! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉»,— написала Боярская. Актрису с мужем поздравили коллеги и друзья, которые желают Грише крепкого здоровья и счастья. «Урррааааа!!!!👏👏👏👏🥳🥳🥳🥳🥳💪💪💪💪💪Здоровья!!! Здоровья!! Здоровья!!!!», пожелал имениннику Сергей Безруков. «Поздравляю, любимые!!!! Вот это я понимаю - ВОЗРАСТ!!!!🔥 Будьте здоровы и счастливы!!!», написала экс-супруга Матвеева, Яна Сексте.
Именинный торт для Гриши Матвеева Снимков с именинником в Сети не появилось, так как родители пока что ограждают его от лишнего внимания. Не так давно, правда, Елизавета случайно поделилась кадрами, на которых можно разглядеть, как выглядит подросший Григорий. Кстати, на прошлой неделе Боярская впервые показала поклонникам свою 16-летнюю крестную дочь, которую тоже зовут Елизавета. До этого момента актриса на афишировала, что является духовной мамой ребенка своей подруги.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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