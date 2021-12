Еще 4 демо-версии стали доступны на Xbox в рамках [email protected] Winter Game Fest





В рамках [email protected] Winter Game Fest компания Microsoft обещает, что игрокам будет доступно более 35 демо-версий различных игр. Полный список этих игр все еще не представили, но в Microsoft Store появляется все больше проектов, которые уже можно загрузить и опробовать. Еще 4 демо-версии добавили в цифровой магазин Microsoft для Xbox One и Xbox Series X | S — их можно загрузить уже сейчас:

Breakers CollectionDeath TrashJUSTICE SUCKS: RECHARGEDJosh Journey: Darkness Totems

Напомним, ранее уже добавили более 10 демо-версий, в которые тоже можно уже играть на Xbox:

Treasures of the AegeanNobody Saves the WorldThe Darkest TalesSuper Toy Cars OffroadSpace BoatRaccooVentureJoshJourneyDarknessTotemsLonesome VillageOverpass: Rhythm RoadtripOutbreak: Contagious MemoriesLoot RiverAspire: Ina’s TaleAztech_Forgotten_Gods

Ожидается, что сегодня Microsoft представит полный список демо в рамках [email protected] Winter Game Fest.

Напомним, что представленные в рамках [email protected] Winter Game Fest — это не совсем классические демо-версии. Это скорее пробники игр, некоторые из которых могут быть еще далеки от релиза.