Евросоюз помог Сечину переиграть Миллера

Вадим Карасев

На фоне высоких цен на газ в Европе Игорю Сечину все же удалось убедить президента Владимира Путина предоставить "Роснефти" доступ к экспортной инфраструктуре "Газпрома". Если рынок не рухнет, государство сможет получать около 5 тысяч рублей с каждой поставленной в ЕС тысячи кубометров газа.

Как отмечает Telegram-канал "Бензоколония", до последнего было похоже, что в этом противостоянии победит Миллер, но все получилось иначе — в качестве эксперимента предварительно согласована поставка 10 млрд м³ газа "Роснефти" по СП-2.



Существует еще один аргумент для допуска нефтяной компании к инфраструктуре "газового гиганта": это позволит вывести второй "Северный поток" из-под ограничений Третьего энергопакета ЕС, который требует разделения транзитера и поставщика. Таким образом, газопровод будет функционировать на полную мощность.

"Для Миллера подобное решение Путина, скорее всего, было не самым приятным, т. к. обнуляет многолетнюю борьбу по дистанцированию Сечина от трубы. Бороться с "Роснефтью" газовой компании станет теперь тяжелее", — резюмируют авторы канала.

Ruposters писал, что российские нефтекомпании ранее заявили о нехватке мощностей для наращивания добычи.