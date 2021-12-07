Фил Спенсер: у нас нет цели, чтобы каждый был подписан на Game Pass





Подписка Xbox Game Pass является одним из преимуществ платформы Xbox, в сравнении с конкурентами — Playstation и Nintendo. Ходят слухи, что сейчас подписчиков Game Pass от 25 до 30 миллионов человек, но компания Microsoft пока официально об этом не сообщает, как и не говорит о точном количестве подписчиков.

Если верить последнему интервью Фила Спенсера журналу EDGE, подписка Xbox Game Pass — это не главное для подразделения Xbox: