Фил Спенсер: у нас нет цели, чтобы каждый был подписан на Game Pass
Подписка Xbox Game Pass является одним из преимуществ платформы Xbox, в сравнении с конкурентами — Playstation и Nintendo. Ходят слухи, что сейчас подписчиков Game Pass от 25 до 30 миллионов человек, но компания Microsoft пока официально об этом не сообщает, как и не говорит о точном количестве подписчиков.
Если верить последнему интервью Фила Спенсера журналу EDGE, подписка Xbox Game Pass — это не главное для подразделения Xbox:
Xbox Game Pass — не единственная цель нашей стратегии. Мы управляем платформой, которая вращается вокруг множества факторов, поэтому я не хочу, чтобы каждый игрок в игре был подписан. У экосистемы Xbox есть подписчики Game Pass. Я хочу, чтобы у людей всегда была возможность принимать собственные решения. Как и сегодня, в будущем некоторые захотят продолжать покупать игры, которые мы распространяем, и создавать свою собственную библиотеку, в то время как другие просто захотят получить к ним доступ через Game Pass.
Подписки позволяют вам иметь непрерывный поток доходов, и это чрезвычайно важно для любого бизнеса, добавляя к резким скачкам продаж, которые регистрируются при выходе игр. Вот почему я смотрю в будущее и думаю о сочетании этих двух подходов, а не о том, чтобы отдавать предпочтение одному и исключать другой. В нашем бизнесе мы не полагаемся исключительно на один источник доходов. Розничные продажи, консоли, экосистемы Xbox и Windows, подписчики Game Pass, игроки с xCloud… Давайте вместе рассмотрим все эти факторы, чтобы понять, как обстоят дела в бизнесе.