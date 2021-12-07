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Фил Спенсер утверждает, что он не тратит энергию на «консольные войны» — у него другие задачи

Фил Спенсер утверждает, что он не тратит энергию на «консольные войны» — у него другие задачи


Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер уже неоднократно высказывал свою позицию по поводу «консольных войн», отмечая, что ему это не интересно. В рамках очередного интервью, которое он дал журналу EDGE, вновь была затронута эта тема. Фил Спенсер отметил, что игровое направление Microsoft не строит свою политику на желании сделать хуже другим платформам – у них другие цели:

Я не трачу энергию на то, «как сделать другие игровые платформы меньше [по проценту на рынке], чтобы Xbox стал больше». Меня больше интересует растущий общий «пирог игр», чем поедание с нашей стороны чужого куска пирога. И поэтому мы делаем упор на кросс-плей и кросс-сейвы. Я о том, почему мы с вами, возможно, не можем играть в игру вместе — это не должно быть из-за консоли, которую вы купили, по сравнению с консолью, которую я купил.

Это не помогает индустрии расти, когда мы ставим искусственные барьеры на пути этих вещей. Означает ли это, что мы делаем что-то иное, чем другие парни [держатели платформ], спросите их. Но я бы сказал, что для нас дело не в том, чтобы кто-то стал меньше, а мы стали больше.

Отметим, что Фил Спенсер уже неоднократно говорил, что сейчас Amazon и Google – это главные конкуренты Xbox, поскольку они стремятся в облачный гейминг и вкладывают в это большие деньги, как и Microsoft.

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По материалам: newxboxone

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