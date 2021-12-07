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Филипп Киркоров показал женщину, поразительно похожую на его дочь

Филипп Киркоров показал женщину, поразительно похожую на его дочь
Певец Филипп Киркоров поделился фото со дня рождения дочери Аллы-Виктории. В кадр попала и ее крестная мама, поразившая сходством с именинницей. На днях Филипп Киркоров шумно отметил день рождения своей дочери Аллы-Виктории. Наследнице поп-короля исполнилось 10 лет, и по такому случаю звездный отец закатил в ее честь костюмированную вечеринку, куда съехались многие отечественные знаменитости. Появилась среди гостей и близкая подруга певца, предпринимательница Наталья Ефремова. Известно, что бизнесвумен является крестной матерью Аллы-Виктории и сына певца Мартина. Киркоров также уточнил, что именно Наталья занималась организацией празднования юбилея его дочери. Однако в Сети поговаривают, что Ефремова имеет с отпрысками артиста куда более тесную связь – якобы она приходится им биологической матерью. Это подозрение подтвердили фото со дня рождения Аллы-Виктории, на которых Наталья запечатлена вместе с крестницей. Можно заметить, что девочка невероятно похожа на Ефремову – тот же разрез глаз, форма носа и губ. Такое сходство сложно назвать совпадением.
Наталья Ефремова, Клава Кока, Филипп Киркоров с дочерью Алло-Викторией и Даня Милохин «На первой фотографии мама девочки ? Как похожи !!🔥», «Алла виктория очень красивая и очень похожа на крестную маму», «Виктория и рядом стоящая женщина просто одно лицо. Я заметила что она присутствует на многих фото, а значит и в жизни детей», «Мне кажется на 1 фото не только крёстная мама, но и биологическая Наталья Ефремова☝️😉😃», «Дочь ваша похожа на женщину, что рядом стоит», - высказались поклонники в комментариях. Однако Киркоров подтверждать домыслы не спешит. Между тем несколько лет назад он сам же их и спровоцировал. Артист никогда не скрывал, что его детей выносили и родили суррогатные матери – малыши появились на свет с разницей в восемь месяцев. Однако поп-король не раз уточнял, что Алла-Виктория и Мартин – родственники по обоим родителям. Более того, певец отмечал, что его дети растут в полной семье и воспитываются родной мамой, но ее личность держал в секрете. Не удивительно, что после таких признаний публика то и дело принимается вычислять, о ком же идет речь, и в качестве самой возможной кандидатуры называют Ефремову, занимающуюся воспитанием наследников поп-короля.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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