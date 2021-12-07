"Газпром" решил потратить 470 млн рублей на сигареты

Вадим Карасев

ООО "Газпром питание" (подразделение ПАО "Газпром") объявило тендер на поставку табачных изделий для семи филиалов. На сигареты компания планирует потратить 470 млн рублей, указано в условиях аукциона на сайте госзакупок.

"В течение срока действия договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар (табачная продукция), соответствующий характеристикам и свойствам, описанным в прейскуранте, отдельными партиями, в количестве, сроки и по цене, согласованной сторонами в спецификации, по адресам, указанным в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется обеспечивать приемку товара по количеству и качеству и оплату в соответствии с условиями договора", — написано в проекте договора поставки.

Также в документе указано, что сигареты закупаются для нужд Казанского (Татарстан), Надымского (ЯНАО), Сургутского (ХМАО — Югра), Томского (Томская область), Чайковского (Москва), Ухтинского (Республика Коми), Ямальского (ЯНАО) управлений по организации общественного питания. В целом фирма хочет приобрести 58 тыс. пачек табачной продукции разной стоимости. Стартовая цена договора — 470 млн рублей, итоги тендера будут известны 15 декабря.

"Газпром питание" занимается производством и продажей еды и напитков. Организацию создали в 1998 году, и у нее уже открыто более ста филиалов по всей стране.

