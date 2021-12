Глава Goldman Sachs заявил об отсутствии личных инвестиций в биткоин и Ethereum

Глава инвестиционного банка Goldman Sachs Дэвид Соломон не вкладывал деньги в биткоин или Ethereum. В разговоре с CNBC он отметил, что не имеет «твердого мнения» по этому вопросу.

"I don't personally own #bitcoin or #ethereum," says $GS CEO @DavidSolomon on #btc. "It's really not something individually that's important to me. I'm a big believer in the digitization and the disruption that's occurring in the way financial services are delivered." pic.twitter.com/8wTw0RsII0