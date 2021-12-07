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Глава Goldman Sachs заявил об отсутствии личных инвестиций в биткоин и Ethereum

Глава Goldman Sachs заявил об отсутствии личных инвестиций в биткоин и Ethereum


Глава инвестиционного банка Goldman Sachs Дэвид Соломон не вкладывал деньги в биткоин или Ethereum. В разговоре с CNBC он отметил, что не имеет «твердого мнения» по этому вопросу.



«Когда вы спрашиваете, изменил ли я свою точку зрения, я не знаю, что именно вы имеете в виду. Если говорить о биткоине, то я действительно не знаю, но это точно не то, что действительно важно конкретно для меня. Я очень верю в цифровизацию и перемены, которые происходят в способах предоставления финансовых услуг — как для учреждений, так и для частных лиц», — объяснил он.


Ведущий Эндрю Соркин спросил главу банка, хочет ли он, чтобы клиенты взаимодействовали с цифровыми активами. По словам Соломона, он не видит причин препятствовать этому, но не одобряет подобную практику:


«Я хочу, чтобы наши клиенты делали то, что считают нужным. Как спекулятивный актив это [криптовалюта] интересно. Участвуют ли некоторые из наших клиентов [в этом рынке]? Безусловно. Но пойдет ли он вверх или вниз — посмотрите, что происходило в последнюю неделю. Я не знаю, есть ли у биткоина постоянное состояние».


Вместе с тем он подчеркнул, что технология, стоящая за криптовалютами, гораздо важнее самих цифровых активов. По его мнению, блокчейн или «другие технологии, которые еще не изобретены», могут ускорить темпы цифровизации финансовых услуг.


Ранее Соломон предсказал «крупную эволюцию» криптовалютного рынка, которому пока мешает неэффективное регулирование. 


В декабре СМИ узнали об интересе Goldman Sachs к кредитным продуктам под залог биткоина.


Напомним, в мае финансовый конгломерат признал первую криптовалюту «классом активов», а в июне назвал ее «непригодной инвестицией».

# Экономика
По материалам: ForkLog

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