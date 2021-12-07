Гороскоп совместимости: что ждет вашу пару в 2022 году

Вадим Карасев

Совместимость — важнейший показатель того, насколько удачными будут ваши отношения. Важно отметить, что совместимость постоянно меняется из-за смены настроения звезд и планет. Астрологи рассказали, какой она будет между людьми разных стихий в 2022 году.

Какой бы ни была совместимость между вами и вашей второй половинкой, старайтесь чаще пользоваться талисманами на любовь. Они помогут вам привлекать больше удачи в этой важной сфере жизни.

Стихия Огня + Стихия Огня

Двум Огненным людям будет крайне непросто в 2022 году. Это будет время максимальной несовместимости между ними. Конечно, это не значит, что все такие союзы распадутся. Просто нужно быть осторожнее со словами и проявлением негатива. Особенно это касается Львов и Овнов.

Стихия Земли + Стихия Земли

В отношениях, где присутствует только стихия Земли, будет царить гармония, но лишь при условии, что эти люди не станут тянуть одеяло на себя. Им необходимо как можно чаще принимать решения совместно, без негатива и проявления грубой силы.

Стихия Воздуха + Стихия Воздуха

Этим людям будет легко вместе, особенно в самом начале отношений. Всем Близнецам, Весам и Водолеям не стоит в 2022 году форсировать развитие отношений, а вот новые знакомства и мимолетные романы будут очень полезными и продуктивными.

Стихия Воды + Стихия Воды

Раки, Рыбы и Скорпионы в любом соединении друг с другом будут демонстрировать максимально возможную совместимость. Это очень благоприятный год для знакомств, перевода отношений на новый уровень, зачатия и рождения ребенка. Люди стихии Воды будут понимать друг друга с полуслова.

Стихия Огня + Стихия Земли

Огонь и Земля будут довольно хорошо сочетаться в 2022 году. Это будет время, когда людям Земли и Огня стоит искать возможности для совместного труда и дел по дому. Чем больше времени они будут проводить вместе, тем будет лучше для их отношений.

Стихия Огня + Стихия Воздуха

Огонь и Воздух будут дополнять друг друга, но астрологи настоятельно советуют не рисковать. Всем, кто уже состоит в браке или живет вместе и имеет общий бюджет, стоит очень внимательно и с максимальной ответственностью подходить к любым тратам.

Стихия Огня + Стихия Воды

Этот союз может быть очень гармоничным. Самое лучшее сочетание — Стрелец и Рак. Остальным парам, состоящим из Стрельцов, Львов, Овнов с одной стороны и Раков, Рыб и Скорпионов с другой, тоже будет везти в любви. Совместимость станет почти максимальной, поэтому можно будет перевести отношения на новый уровень.

Стихия Земли + Стихия Воздуха

Земля и Воздух в 2022 году плохо будут сочетаться. Данная пара стихий и так не имеет высокой совместимости, но в эти двенадцать месяцев эти людям и вовсе стоит быть осторожнее. Не нужно выяснять отношения и обвинять друг друга, чтобы не потерять стабильность в отношениях.

Стихия Земли + Стихия Воды

Земля и Вода в год Тигра будут просто идеально сочетаться друг с другом. Раки, Скорпионы и Рыбы отлично будут ладить с Девами, Козерогами или Тельцами. Если вы относитесь в этим Знакам, старайтесь искать себе пару среди них.

Стихия Воды + Стихия Воздуха

Вода и Воздух редко имеют большие и нерешаемые проблемы в отношениях. В 2022 году они могут появиться, поэтому лучше думать не о себе, а о том, чтобы в отношениях царила гармония и взаимопонимание. Подавайте второй половинке правильный пример.