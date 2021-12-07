Grayscale: 26% американских инвесторов уже вложились в биткоин

Более четверти инвесторов в США (26%) заявили, что уже владеют биткоином, свыше половины (55%) приобрели актив за последние 12 месяцев. Это следует из данных опроса Grayscale Investments.

https://twitter.com/Grayscale/status/1467872904952135687?s=20

77% респондентов рассматривают цифровое золото как инвестиционный актив, а не валюту.

Около трети инвесторов (37%) намерены держать актив менее года, чтобы заработать "быстрые деньги". Однако свыше половины (55%) придерживаются стратегии более долгосрочного хранения.

Только 20% опрошенных видят в биткоине средство платежа, еще 14% — валюту для денежных P2P-переводов.

Данные: Grayscale.

Несмотря на популярность стратегии удержания, каждый шестой инвестор продал по меньшей мере часть цифровых активов, 91% из них сделали это с прибылью.

За последний год у американских инвесторов значительно изменились каналы покупки биткоина. В 2020 году более трех четвертей (77%) предпочитали биржи, а в 2021 году более половины (59%) выбирали криптоторговые приложения, такие как eToro или Coinbase. Еще 30% покупали криптовалюту в цифровых кошельках Venmo, CashApp и других.

Данные: Grayscale.

Биткоин остается самой популярной криптовалютой у американских инвесторов, при этом почти половина из них также владеет Ethereum и Dogecoin.

Данные: Grayscale.

Напомним, согласно данным опроса Pew Research Center, с 2015 года число знакомых с биткоином взрослых граждан США увеличилось с 48% до 86%.