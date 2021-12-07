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Греф: Сбербанк ожидает получить регистрацию платформы для выпуска цифровых активов к концу года

Греф: Сбербанк ожидает получить регистрацию платформы для выпуска цифровых активов к концу года


Сбербанк рассчитывает к концу года получить от российского центробанка регистрацию своей платформы для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом заявил глава финансового конгломерата Герман Греф, пишет "Прайм".


По его словам, Сбербанк находится в постоянном контакте с ЦБ по этому вопросу.


На первом этапе инициативы банк собирается выпустить на базе площадки собственные цифровые активы, а затем сделать доступным функционал по эмиссии ЦФА для третьих лиц, сообщал в сентябре зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.


Напомним, в ноябре прошлого года Греф заявил о планах Сбербанка запустить платформу, с помощью которой пользователи смогут приобрести ЦФА.


В январе 2021 года банк подал заявку в ЦБ РФ на регистрацию блокчейн-платформы с дальнейшим выпуском стейблкоина Сберкоин, привязанного к курсу рубля.


https://forklog.com/chto-takoe-sberkoin-konkurent-tsifrovogo-rublya-ili-gibridnaya-sistema-loyalnosti/
# Экономика
По материалам: ForkLog

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