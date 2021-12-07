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Громкий развод Полины Гагариной закончен

Громкий развод Полины Гагариной закончен
Певица Полина Гагарина поставила точку в разводе со своим мужем. Артистка развелась с Исхаковым в конце прошлого года. Расходились они без скандалов, но так и не смогли наладить нормальное общение после развода. А недавно, в начале осени, фотограф подал на бывшую жену в суд, чтобы официально регламентировать его встречи с дочерью. Дмитрий жаловался, что артистка не позволяет ему часто видеться с Мией, а также ему категорически не нравится, что ребенок общается с новым ухажером звезды эстрады. Такие судебные истории, в которые втянут ребенок, могут длиться долго и стоить много нервов и сил обеим сторонам. К счастью, сегодня стало известно, что бывшим супругам удалось мирно урегулировать этот конфликт. Сегодня на заседании в Тверском районном суде столицы Дмитрий Исхаков отказался от иска к Полине Гагариной. Экс-супруги подписали мировое соглашение, в котором оговорили все нюансы общения с общей 4-летней дочерью Мией.
Полина Гагарина с бывшим мужем «Производство по делу прекращено. Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка», — прокомментировал «СтарХиту» решение адвокат Гагариной Филипп Рябченко. Судя по всему, речь в документе идет в том числе и о совместных отпусках с дочкой — Исхаков, напомним, был сильно против того, чтобы с его наследницей проводил время новый ухажер Полины. Судя по всему, там все вышло на новый уровень: недавно Полина официально появилась на мероприятии в компании нового возлюбленного и детей. Полина никак не комментировала скандальные высказывания бывшего мужа. И даже проводила время втроем с Дмитрием и ребенком — к примеру, семья вместе посещала детский утренник девочки. Бывшие супруги цивилизованно общались во время мероприятия и даже сделали совместный снимок, в соцсети его выложил сам Дмитрий Исхаков. Подписчики же Исхакова пребывали в недоумении: бывшие супруги выглядели на фото, как счастливая семья, как будто и нет никаких судебных разбирательств, инициированных Дмитрием. Тогда уже многие предположили, что они смогут договориться мирным путем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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