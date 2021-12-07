Хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму

Суточный показатель хешрейта сети первой криптовалюты достиг 191 EH/s. Это второе по величине значение после зафиксированного 15 апреля 2021 года пика в 198 EH/s, согласно данным Blockchain.com.

Данные: Blockchain.com.

Средний показатель за семь дней, исключающий краткосрочные колебания, обновил максимум с 14 мая — 168 EH/s против 181 EH/s.

По данным Glassnode, сглаженное семидневной скользящей средней значение хешрейта достигло 172 EH/s. На пике в мае оно составляло 182 EH/s.

Данные: Glassnode.

Вычислительная мощность сети биткоина обвалилась с майских максимумов на фоне запущенных властями Китая репрессий против майнинга. В результате отключения оборудования майнерами в стране к концу июня хешрейт упал до уровней июля 2019 года.

Показатель продемонстрировал признаки восстановления через месяц, по мере возвращения в сеть оборудования, вывезенного за пределы КНР. Эксперты называли США, Канаду и Казахстан в качестве основных направлений релокации майнинга из страны.

В августе Соединенные Штаты сместили Китай с многолетней позиции лидера по доле в хешрейте, заняв 35,4% общего объема. В мае показатель составлял 17,8%.

Напомним, специалисты в Bitfury Group подсчитали, что совокупная вычислительная мощность отключенных в КНР устройств для добычи биткоина составила 90 EH/s.