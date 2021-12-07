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Художник из Ганы и его харизматичные афиши

Художник из Ганы и его харизматичные афиши
Когда мы проходим мимо кинотеатров и разглядываем афиши блокбастеров, надо признаться, что все они похожи друг на друга. Будто все они создаются по одному проверенному шаблону. Но в Гане к этому вопросу подходят по-другому. Пожалуй, все понимают, что страна эта очень бедная, Поэтому там никто не собирается тратить деньги на какие-то там киноафиши и покупать дорогие принтеры с печатными машинами. Так в Гане зародилась традиция - рисовать афиши вручную, чтобы хоть как-то привлечь зрителей. А творения этого африканского художника - это что-то с чем-то!

«Матрица»

«Большой Лебовски»

«Парк Юрского периода»

«Один дома»

«Годзилла»

«Джанго освобождённый»

«Конан-разрушитель»

«Крёстный отец»

«Титаник»

«Рэмбо 2»

«Фантастическая Четвёрка»

«Джуманджи»

«Трудный ребёнок»

«Терминатор»

«Чёрная пантера»

«Отступники»

«Кладбище домашних животных»

«Новый Человек-паук»
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По материалам: Sivator

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