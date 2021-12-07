Художник из Ганы и его харизматичные афиши

Когда мы проходим мимо кинотеатров и разглядываем афиши блокбастеров, надо признаться, что все они похожи друг на друга. Будто все они создаются по одному проверенному шаблону. Но в Гане к этому вопросу подходят по-другому. Пожалуй, все понимают, что страна эта очень бедная, Поэтому там никто не собирается тратить деньги на какие-то там киноафиши и покупать дорогие принтеры с печатными машинами. Так в Гане зародилась традиция - рисовать афиши вручную, чтобы хоть как-то привлечь зрителей. А творения этого африканского художника - это что-то с чем-то!«Матрица»«Большой Лебовски»«Парк Юрского периода»«Один дома»«Годзилла»«Джанго освобождённый»«Конан-разрушитель»«Крёстный отец»«Титаник»«Рэмбо 2»«Фантастическая Четвёрка»«Джуманджи»«Трудный ребёнок»«Терминатор»«Чёрная пантера»«Отступники»«Кладбище домашних животных»«Новый Человек-паук»