Художник из Ганы и его харизматичные афиши
Сегодня, 12:45
Когда мы проходим мимо кинотеатров и разглядываем афиши блокбастеров, надо признаться, что все они похожи друг на друга. Будто все они создаются по одному проверенному шаблону. Но в Гане к этому вопросу подходят по-другому. Пожалуй, все понимают, что страна эта очень бедная, Поэтому там никто не собирается тратить деньги на какие-то там киноафиши и покупать дорогие принтеры с печатными машинами. Так в Гане зародилась традиция - рисовать афиши вручную, чтобы хоть как-то привлечь зрителей. А творения этого африканского художника - это что-то с чем-то!
«Матрица»
«Большой Лебовски»
«Парк Юрского периода»
«Один дома»
«Годзилла»
«Джанго освобождённый»
«Конан-разрушитель»
«Крёстный отец»
«Титаник»
«Рэмбо 2»
«Фантастическая Четвёрка»
«Джуманджи»
«Трудный ребёнок»
«Терминатор»
«Чёрная пантера»
«Отступники»
«Кладбище домашних животных»
«Новый Человек-паук»
По материалам: Sivator