Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер: Assassin’s Creed Valhalla получит DLC «в духе God of War» на 40 часов

Инсайдер: Assassin’s Creed Valhalla получит DLC «в духе God of War» на 40 часов


Вышедшая более года назад игра Assassin’s Creed Valhalla продолжает получать дополнения, и Ubisoft, если верить словам известного игрового инсайдера Тома Хендерсона, готовит «масштабное» DLC в будущем году. Как отметил в Twitter инсайдер, в ближайшее время можно ожидать два DLC — одно выйдет в декабре 2021 года, а второе в марте 2022 года.

Про декабрьское DLC Том Хендерсон не привел никаких подробностей, но он рассказал о дополнении, которое выйдет в марте 2022 года. Согласно его данным, игра Assassin’s Creed Valhalla обзаведется «масштабным DLC», прохождение которого займет порядка 40 часов. Инсайдер говорит, что это дополнение «будет расширением в духе God of War, что бы это ни значило» — то есть сам он не владеет подробной информацией о том, как будет выглядеть DLC.

Том Хендерсон предположил, что декабрьское DLC анонсируют в рамках The Game Awards 2021 — мероприятие состоится уже на этой неделе.


# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

WOO Network выделит более $200 млн для казначейства ДАО
WOO Network выделит более $200 млн для казначейства ДАО
Bloomberg раскрыл детали регулирования криптовалют в Индии
Bloomberg раскрыл детали регулирования криптовалют в Индии
Банковский регулятор США напомнил о рисках внедрения криптовалют
Банковский регулятор США напомнил о рисках внедрения криптовалют
В Nvidia исключили полную разблокировку LHR-видеокарт для майнинга Ethereum
В Nvidia исключили полную разблокировку LHR-видеокарт для майнинга
Трейдер рассказал о вероятности роста биткоина до новых ценовых максимумов
Трейдер рассказал о вероятности роста биткоина до новых ценовых
Эксперт усомнился в эффективности добычи биткоина на геотермальной энергии в Сальвадоре
Эксперт усомнился в эффективности добычи биткоина на геотермальной
Дизайн интерьеров: модные тренды и тенденции 2022 года
Дизайн интерьеров: модные тренды и тенденции 2022 года
Великобритания может исключить криптоинвесторов из программы компенсации вкладов
Великобритания может исключить криптоинвесторов из программы
Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в тюрьме
Александр Винник рассказал о своем состоянии и условиях содержания в
Греф: Сбербанк ожидает получить регистрацию платформы для выпуска цифровых активов к концу года
Греф: Сбербанк ожидает получить регистрацию платформы для выпуска
В Федеральной палате адвокатов РФ дали рекомендации майнерам биткоина
В Федеральной палате адвокатов РФ дали рекомендации майнерам биткоина
Argo Blockchain в ноябре увеличила доход на 15%
Argo Blockchain в ноябре увеличила доход на 15%

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях

Еще по теме

Патч для Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X | S снова больше других по размеру
Друиды, Париж и набеги. Авторы Assassin’s Creed Valhalla рассказали о пострелизном контенте
После первого патча Assassin's Creed Valhalla стала работать хуже на PS5
Assassin’s Creed III на месяц стала бесплатной