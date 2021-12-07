Инсайдер: Assassin’s Creed Valhalla получит DLC «в духе God of War» на 40 часов





Вышедшая более года назад игра Assassin’s Creed Valhalla продолжает получать дополнения, и Ubisoft, если верить словам известного игрового инсайдера Тома Хендерсона, готовит «масштабное» DLC в будущем году. Как отметил в Twitter инсайдер, в ближайшее время можно ожидать два DLC — одно выйдет в декабре 2021 года, а второе в марте 2022 года.

Про декабрьское DLC Том Хендерсон не привел никаких подробностей, но он рассказал о дополнении, которое выйдет в марте 2022 года. Согласно его данным, игра Assassin’s Creed Valhalla обзаведется «масштабным DLC», прохождение которого займет порядка 40 часов. Инсайдер говорит, что это дополнение «будет расширением в духе God of War, что бы это ни значило» — то есть сам он не владеет подробной информацией о том, как будет выглядеть DLC.

Том Хендерсон предположил, что декабрьское DLC анонсируют в рамках The Game Awards 2021 — мероприятие состоится уже на этой неделе.

There's a new Assassin's Creed Valhalla DLC coming this December (announcement at TGA?).



There's also a massive DLC expansion coming in March 2022. It's expected to be around 40 hours of additional gameplay and will be a "God of War-style" expansion, whatever that means. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 7, 2021



