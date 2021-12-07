Исследование: чаще других на планете бухают австралийцы
Сегодня, 20:20
Британские ученые провели глобальное исследование о том, какая страна была самой пьющей в уходящем 2021 году. Независимые эксперты из Global Drug Survey (GDS) пришли к выводу, что чаще других народ напивается в Австралии.
Как пишет Vice, вопрос, который ученые задавали респондентам со всего мира, был такой: «Как часто вы пили так много, что ваши физические и умственные способности ухудшились до такой степени, что начинали страдать равновесие и речь, вы не могли четко сосредоточиться на вещах, а ваше поведение начинало отличаться от повседневного?»
В среднем по планете респонденты напились 14,6 раза за год. Австралийцы, напивавшиеся 27 раз за год, стали лидерами рейтинга. Следом идут датчане и финны (24 раза), реже всего за 2021 год пили в Новой Зеландии и Мексике — 10 и 9 раз соответственно. Чаще всего с перепоя страдают поляки, ирландцы и новозеландцы — они жалеют о чрезмерном количестве выпитого примерно в 28% случаев. Причем обычно женщины страдают от выпитого чаще мужчин (везде, кроме Польши и Италии).
Что касательно частоты употребления различных доз алкоголя, австралийцы в среднем выпивают всего 106 дней в году. Лидерами по этому показателю являются французы, употреблявшие спиртное 132 раза за год. По жителям Российской Федерации данных нет.
Авторы доклада отмечают, что результаты обследования не являются репрезентативными для широких групп населения в целом, поскольку используемые данные взяты из небольших выборок. Однако они утверждают, что данные могут быть использованы для выявления местных особенностей употребления алкоголя среди разных стран.
По материалам: Sivator