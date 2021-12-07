Исследование: чаще других на планете бухают австралийцы

Британские ученые провели глобальное исследование о том, какая страна была самой пьющей в уходящем 2021 году. Независимые эксперты из Global Drug Survey (GDS) пришли к выводу, что чаще других народ напивается в Австралии.Как пишет Vice, вопрос, который ученые задавали респондентам со всего мира, был такой: «Как часто вы пили так много, что ваши физические и умственные способности ухудшились до такой степени, что начинали страдать равновесие и речь, вы не могли четко сосредоточиться на вещах, а ваше поведение начинало отличаться от повседневного?»В среднем по планете респонденты напились 14,6 раза за год. Австралийцы, напивавшиеся 27 раз за год, стали лидерами рейтинга. Следом идут датчане и финны (24 раза), реже всего за 2021 год пили в Новой Зеландии и Мексике — 10 и 9 раз соответственно. Чаще всего с перепоя страдают поляки, ирландцы и новозеландцы — они жалеют о чрезмерном количестве выпитого примерно в 28% случаев. Причем обычно женщины страдают от выпитого чаще мужчин (везде, кроме Польши и Италии).Что касательно частоты употребления различных доз алкоголя, австралийцы в среднем выпивают всего 106 дней в году. Лидерами по этому показателю являются французы, употреблявшие спиртное 132 раза за год. По жителям Российской Федерации данных нет.Авторы доклада отмечают, что результаты обследования не являются репрезентативными для широких групп населения в целом, поскольку используемые данные взяты из небольших выборок. Однако они утверждают, что данные могут быть использованы для выявления местных особенностей употребления алкоголя среди разных стран.