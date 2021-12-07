Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Исследование: чаще других на планете бухают австралийцы

Исследование: чаще других на планете бухают австралийцы
Британские ученые провели глобальное исследование о том, какая страна была самой пьющей в уходящем 2021 году. Независимые эксперты из Global Drug Survey (GDS) пришли к выводу, что чаще других народ напивается в Австралии.



Как пишет Vice, вопрос, который ученые задавали респондентам со всего мира, был такой: «Как часто вы пили так много, что ваши физические и умственные способности ухудшились до такой степени, что начинали страдать равновесие и речь, вы не могли четко сосредоточиться на вещах, а ваше поведение начинало отличаться от повседневного?»

В среднем по планете респонденты напились 14,6 раза за год. Австралийцы, напивавшиеся 27 раз за год, стали лидерами рейтинга. Следом идут датчане и финны (24 раза), реже всего за 2021 год пили в Новой Зеландии и Мексике — 10 и 9 раз соответственно. Чаще всего с перепоя страдают поляки, ирландцы и новозеландцы — они жалеют о чрезмерном количестве выпитого примерно в 28% случаев. Причем обычно женщины страдают от выпитого чаще мужчин (везде, кроме Польши и Италии).

Что касательно частоты употребления различных доз алкоголя, австралийцы в среднем выпивают всего 106 дней в году. Лидерами по этому показателю являются французы, употреблявшие спиртное 132 раза за год. По жителям Российской Федерации данных нет.

Авторы доклада отмечают, что результаты обследования не являются репрезентативными для широких групп населения в целом, поскольку используемые данные взяты из небольших выборок. Однако они утверждают, что данные могут быть использованы для выявления местных особенностей употребления алкоголя среди разных стран.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

Последние новости

Хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму
Хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму
В Bitwise усомнились в способности биткоина достичь $100 000 до конца года
В Bitwise усомнились в способности биткоина достичь $100 000 до конца
Совфед РФ создаст рабочую группу по регулированию криптовалют
Совфед РФ создаст рабочую группу по регулированию криптовалют
Технический директор SushiSwap пригрозил уходом на фоне разногласий внутри команды
Технический директор SushiSwap пригрозил уходом на фоне разногласий
Участник Finopolis указал на недостатки регулирования криптовалют в РФ
Участник Finopolis указал на недостатки регулирования криптовалют в РФ
Глава Goldman Sachs заявил об отсутствии личных инвестиций в биткоин и Ethereum
Глава Goldman Sachs заявил об отсутствии личных инвестиций в биткоин
Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в столице
Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в столице
Лучшая пенсионная система мира столкнулась с проблемами из-за избытка денег
Лучшая пенсионная система мира столкнулась с проблемами из-за избытка
Исследование: чаще других на планете бухают австралийцы
Исследование: чаще других на планете бухают австралийцы
Ляйсан Утяшева рассказала о своем увольнении из шоу «Танцы»
Ляйсан Утяшева рассказала о своем увольнении из шоу «Танцы»
Два поселка в Братском районе 12 часов остаются без света из-за аварии
Два поселка в Братском районе 12 часов остаются без света из-за аварии
601 житель Иркутской области заболел коронавирусом за сутки
601 житель Иркутской области заболел коронавирусом за сутки

Топ на сегодня

Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
Ольга Орлова осталась без свадьбы из-за мужа
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
СМИ: институционалы сократили позиции в биткоине минимум на $500 млн
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Анна Снаткина рассказала, как провела с семьей выходные
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях детей
Слушают Шакиру и танцуют: принц Уильям рассказал о любимых песнях

Еще по теме

Австралийцы панически боятся солнца
Учёные выяснили, как часто женщина задумывается о сексе
СМИ: Главными потребителями "веселящего газа" оказались британцы
Учеными найдена самая уникальная цивилизация на планете