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Экс-прокурор из Тульской области возглавил надзорный орган в Ангарске

Экс-прокурор из Тульской области возглавил надзорный орган в Ангарске

Прокурором Ангарска назначен старший советник юстиции Александр Попов. Соответствующий приказ генпрокурор РФ подписал 23 ноября. 7 декабря нового назначенца представили руководителям судебных, правоохранительных органов, органов местного самоуправления.

С 2012 по 2021 годы Александр Попов занимал должность прокурора Белёкского района Тульской области. Занимавший пост прокурора Ангарска с 13 июля 2018 года старший советник юстиции Денис Кабатов ушел в отставку по собственному желанию, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

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По материалам: irk

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