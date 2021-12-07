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Эвелина Бледанс рассказала о своей сексуальной жизни

Эвелина Бледанс рассказала о своей сексуальной жизни
Ведущая и актриса Эвелина Бледанс поделилась подробностями личной жизни. Артистка – одна из самых сексуальных представительниц российского шоу-бизнеса. Даже в свои 52 года актриса сохраняет манкость, шарм, красоту и обаяние. А ее фигуре могут позавидовать даже молодые женщины. После развода с Александром Семиным о личной жизни артистки почти ничего неизвестно. Она решила хранить ее под семью печатями. По сей день точно не ясно, есть ли у Эвелины Бледанс любимый мужчина. Но на некоторые откровение знаменитость все-таки решилась. Так, она призналась, что в интимном плане у нее все в порядке. «У меня все офигительно в постели», – заявила звезда. Она отметила, что, к сожалению, не у всех актрис внешняя сексуальность не исключает внутреннюю. Эвелина Бледанс уверена, что в этом отношении мужчинам с ней повезло.
Эвелина Бледанс в купальнике Не секрет, что многие россияне уверены, что сексапильная артистка «чего только не делала» на ТВ и в кино. Но, оказывается, это не так. На самом деле в этом плане Эвелина Бледанс довольно скромна. Звезда отметила, что с раздеванием в кадре у нее большая проблема. Она поведала, что даже когда снималась на обложку журнала «Плейбой», то в отличие от других, голых героинь – была в бюстгальтере. Лишь однажды она была в кино без одежды – в сериале «Проклятый рай». Но на это ее пришлось долго уговаривать. На вопрос о том, есть ли у нее сейчас друг, Эвелина Бледанс ответила двусмысленно: «И друг есть, и друзья». Актриса добавила, что в ее гостеприимном доме часто собираются друзья и подруги.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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