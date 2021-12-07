Кандидат в президенты Франции назвал законной реакцию России на расширение НАТО

Вадим Карасев

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире BFMTV заявил, что считает абсолютно законной осторожную реакцию России на расширение НАТО на восток.

"Украина была русской на протяжении веков, и вполне понятно, что россияне не хотят видеть американцев и НАТО у своих границ. Это чувство вполне объяснимо", - сказал политик.

В то же время он подчеркнул, что суверенитет Украины, как и любой другой страны, должен соблюдаться.

Абсолютно легитимно, что Россия очень осторожна к тому, что НАТО бесконечно продвигается. Это абсолютно нормально. Но с другой стороны, Украина сегодня - суверенное государство, и ее суверенитет должен соблюдаться.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права устанавливать свою сферу влияния в мире и Москву не должно волновать вероятное вступление Украины в Североатлантический альянс.